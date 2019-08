Feuerwehr lädt zum Fest

Alexandra Gebhardt

Ziesar (MOZ) Die Feuerwehrfest Ziesar feiert am Donnerstag, 22. , und Samstag, 24. August, ihr traditionelles Feuerwehrfest. Am Donnerstag ist dabei um 18 Uhr eine Einsatzübung auf dem Breiten Weg und eine Vorführung der Jugendfeuerwehr geplant.

Samstag startet das Fest dann an der Feuerwache ab 10 Uhr mit einem Wettkampf der Kinder und Jugendfeuerwehren, ehe um 13 Uhr der Wettkampf der Männer und Frauenmannschaften folgt. Ab 14 Uhr dürfen sich die Besucher zudem auf Blasmusik mit den Burgmusikanten aus Ziesar und eine große Kaffee- und Kuchentafel freuen. Für die Kleinsten istKinderschminken, Clown Manne und Hopseburg geplant. Dazu startet ab 15 Uhrder Wettkampf der Alten Herren ab 35 Jahre. Am Abend wird dann zur Disco mit DJ Deddy im Festzelt am Gerätehaus geladen. Eintritt ist frei.