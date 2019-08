Aus dem Jugendtag wird ein Generationenfest

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Der Rheinsberger Tag der Jugend wird an diesem Sonnabend zum ersten Mal als ein Fest der Genrationen gefeiert. Von 14 bis 2 Uhr nachts präsentieren sich auf dem Sportplatz an der Menzer Straße alle sozialen Träger der Stadt.

Wie Organisator Mario Stärck sagt, wurde der Tag der Jugend bereits in den vergangenen Jahren mit dem Familienfest kombiniert. Da lag es nahe, die Veranstaltung als Generationenfest zu deklarieren. "Unser Ziel ist es, Menschen jeden Alters zusammenzubringen, sodass wir erstmalig alle Generationen einladen, einen schönen Tag miteinander zu verbringen", so Stärck.

An zahlreichen Ständen werden Rheinsberger Vereine viele Angebote zum Zeitvertreib anbieten. Unter anderem gibt es Bungeetrampoline, eine Riesenrutsche, Hüpfburg und Livemusik. Die lokale Band "Nameless" wird am Nachmittag spielen. Auch Mitmachangebote wie einen Graffiti-Workshop und ein offenes Kampfsporttraining stehen auf dem Programm. Bei einem Kinderflohmarkt können junge Besucher ausgedientes Spielzeug, Bücher, Filme oder Textilien ausmustern und somit ihr Taschengeld ein wenig aufbessern. Am Abend sorgt ein DJ für tanzbare Musik.