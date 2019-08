Havelknechte vor Phyranhas

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Zieh, zieh... hallte es am vergangenen Samstag beim Seesportclub über die frühmorgendlich noch recht ruhige Havel. 17 Mannschaften mit je zehn Sportlern und einem Steuermann von Ketziner Vereinen, Betrieben, Straßenmannschaften sowie Gastmannschaften aus Müllrose, Rheinsberg und Eberswalde waren angetreten und wuchteten die mehr als eine Tonne schweren Kutter zweimal über die 400 Meter-Strecke. Auch gestandene Mannschaften wie die Dorsche ließen im Ziel erkennen, dass das Kutterpullen eine anstrengende Sportart ist. Die zehn Ruderfrauen, die "Turbo Tussis", hatten für den schweißtreibenden Kraftakt auf der Havel sogar mit einem eigenen Büfett zur allgemeinen Stärkung mit Obst und anderen Leckereien vorgesorgt. Nach rund vier Wettkampfstunden schritten überraschend die Damen der Ketziner Sozialstation zur Siegerehrung. Sie ruderten knapp vier Sekunden schneller und ließen damit den fünfmaligen Siegerinnen vom Sportstudio Ketzin nur den zweiten Platz. In der Klasse Mix (fünf Damen, fünf Herren und Steuermann) drehten in diesem Jahr die Havelknechte den Spieß um und schlugen die im vergangenen Jahr mit lediglich einer halben Sekunde Vorsprung siegenden Phyranhas ungewöhnlich deutlich. Die Zaunkönige, die Freizeitsportler der Falkenrehder Kita "Wirbelwind" und des Hortes "Havel.Kids" folgten auf den Plätzen. Jubel bei den Männern der Mannschaft "Dorsch II". Sie wiederholten gegen ihre Erzrivalen, die Havelwikinger, ihren Vorjahressieg. Die Müllroser Kutterkameraden belegten den Ehrenplatz, gefolgt vom Sportstudio und der Ruderunion Eberswalde. Bürgermeister Bernd Lück und die frisch gekürten Fischerkönigin Lena Kiefel gratulierten den Gewinnern.