Außenminister Maas verteidigt in Neuruppin Waffenexporte

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Über die Notwendigkeit deutscher Waffenexporte sprach Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Montagabend in der voll besetzten Aula des Evangelischen Gymnasiums in Neuruppin. Deutschland habe die restriktivsten Exportbestimmungen. "Wenn wir die Waffen nicht bauen, werden sie in anderen Ländern gebaut, wo sie nicht so streng kontrolliert werden", sagte er auf eine Frage von Schülern des Evis.

Rund 300 Zuhörer hatten sich zu dem Wahlkampfauftritt der SPD für die Landtagskandidatin Dr. Ulrike Liedtke eingefunden. Nach einer Vorstellungsrunde ging Maas auf die Fragen der Anwesenden ein. Dabei zeigte er sich unter anderem zuversichtlich, dass in den kommenden Wochen eine europäische Lösung für die Verteilung von Flüchtlingen gefunden werden könnte, die von privaten Seenotrettungsorganisationen gerettet werden. Der bisherige Zustand sei ein Armutszeugnis für die EU.

Maas ging auch auf die Russland-Sanktionen ein, die von der Europäischen Union als Reaktion auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim 2015 verhängt worden waren. "Wir können nicht einfach achselzuckend dastehen, wenn jemand in ein fremdes Land einmarschiert." Allerdings räumte er ein, dass derzeit weltweit zu viel mit wirtschaftlichen Sanktionen gearbeitet werde, unter anderem durch die USA. Deren Drohnen-Einsätze im Jemen, die von der deutschen Basis Ramstein aus koordiniert werden, wurden auch thematisiert. Maas widersprach dabei dem Vorwurf, diese seien vorsätzlich menschenrechtsverletzend.

Zum anstehenden Brexit wurde Maas ebenfalls befragt. Sollte der Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union im Oktober ohne Regeln vonstatten gehen, werde das "echt bitter – aber noch mehr für die Briten als für uns", sagte er. Nach seinen letzten Telefonaten mit seinem britischen Kollegen habe er aber den Eindruck, dass er es ernst damit meine, auch ohne Regeln die EU verlassen zu wollen.