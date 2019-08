Veltens Spendenladen dementiert Schließungs-Gerücht

Roland Becker

Velten (MOZ) Der Spendenladen im Bürgerhaus in Velten-Süd wird nicht geschlossen. Entsprechende Gerüchte, die durch die Stadt geistern, hat Karin Kaufmann am Dienstag dieser Zeitung gegenüber dementiert. Gemeinsam mit Christine Schmidt, Monika Tolk und einem Dutzend weiterer Helfer betreibt sie ehrenamtlich den seit rund 20 Jahren bestehenden Laden. Und das wird auch so bleiben.

"Unsere Regale sehen leerer aus. Und mancher hat beobachtet, wie wir vollgepackte blaue Säcke abtransportiert haben", erklärt sich Kaufmann das Entstehen der Gerüchte. Dabei wird mit der leerer wirkenden Ladeneinrichtung ein ganz anderes Ziel verfolgt. "Wir haben die Abteilungen übersichtlicher aufgebaut und stapeln nicht mehr so viel. Dadurch kommen unsere Kunden besser an die Ware." Auch den vermeintlichen Abtransport in Säcken kann sie erklären. Immer wieder werden Spenden abgegeben, die sich beim Sortieren als unbrauchbar erweisen. Diese würden dann gesammelt und alle paar Monate an andere Verwender weitergeleitet.

Auch in Zukunft werden in den Geschäftsräumen in der Hermann-Aurel-Zieger-Straße 21 Kleidung, Tisch- und Bettwäsche sowie Bücher, Spiele und Haushaltswaren angeboten. Vom Sortiment ausgenommen sind Kuscheltiere, Schuhe, Möbel und Elektrogeräte. Auch ein weiteres Merkmal dieses besonderen Ladens, der unter dem Dach der evangelischen Kirchengemeinde arbeitet, wird sich nicht ändern: "Bei uns kann jeder ohne eine Bedürftigkeitsprüfung einkaufen", versichert Kaufmann. Und die Waren werden weiterhin zum kleinen Preis abgegeben. "Unser höchster Preis liegt bei fünf Euro", zieht die Ehrenamtlerin die Grenze.

Der Spendenladen ist zu diesen Zeiten geöffnet: dienstags von 9 bis 11 Uhr, mittwochs von 15 bis 17 Uhr und donnerstags von 9 bis 11 sowie 15 bis 17 Uhr. Während der Schulferien und an Feiertagen bleibt das Geschäft in der Hermann-Aurel-Zieger-Straße 21 im Bürgerhaus von Velten-Süd geschlossen.