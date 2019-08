Schleuse Zaaren soll vier Wochen lang getestet werden

Burkhard Keeve

Gransee (MOZ) Seit Monaten ist die defekte Schleuse in Zaaren nicht passierbar, der Wasserweg zwischen Berlin, Brandenburg und der Mecklenburgischen Seenplatte gekappt. Jetzt wird das Nadelöhr auf der Oberen-Havel-Wasserstraße voraussichtlich Anfang November für rund vier Wochen geöffnet. Das teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Eberswalde am Dienstag mit. Ende Juli hatte WSA-Leiter, Michael Scholz, bei einem Vor-Ort-Termin in Zaaren einen möglichen die Probebetrieb angekündigt.

Bis Anfang November soll der Einbau der Schleusentore, der Antriebe und der Elektrik abgeschlossen sein. Neben der Schleuse Zaaren stehen für diesen vierwöchigen Probelauf auch die weiteren Schleusen der Oberen-Havel-Wasserstraße und Müritz-Havel-Wasserstraße für eine Passage zwischen Müritz und Berlin zur Verfügung, teilte das WSA mit. Die endgültige Verkehrsfreigabe für die Schleuse in Zaaren soll Anfang April 2020 erfolgen.

Auch wenn die Übernachtungszahlen im ersten Halbjahr im Ruppiner Seenland um 5,5 Prozent zunahmen, "fehlen der Region viele Gäste", beklagt Potsdams IHK-Präsident Peter Heydenbluth. Durch die Schleusensperrung in Zaaren seien Urlauber auf andere Wasser-Reviere in Deutschland und Europa ausgewichen. Das zeige sich am deutlichen Rückgang der Schleusungen in Zehdenick. Heydenbluth befürchtet negative Auswirkungen für den Tourismus auf Jahre hinaus.