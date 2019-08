Polizei sucht Opfer nach Schlägerei

RA

Neuruppin (MOZ) Zeugen haben am Montagabend gegen 19.30 Uhr in Neuruppin eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen einem 27-jährigen Neuruppiner und drei unbekannten Männern beobachtet. Als der Streit handfest wurde, flüchteten die drei Unbekannten mit einem ankommenden Bus.

Der sehr aggressive 27-Jährige konnte bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Beamten festgehalten werden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Er stand unter Einfluss von Alkohol, ein erster Atemtest ergab 2,53 Promille. Der Mann wurde in den frühen Morgenstunden wieder entlassen.

Die drei Unbekannten, die offenbar Opfer der Körperverletzung geworden sind, werden gebeten, sich in der Polizeiinspektion in Neuruppin zu melden: 03391 3540.