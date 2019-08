Nach Pöbelei: Neuruppiner Schülerin bedauert, dass Kalbitz keine Diskussion ohne Beleidigung führen könne

Christopher Braemer

Potsdam (MOZ) Nach dem Auftritt des AfD-Landeschefs schlägt die Debatte mit Brandenburger Schülern im Landtag am Tag danach noch Wellen. "Ich fand die Debatte ein wenig einseitig, weil Herr Kalbitz häufig zu anderen Themen übergegangen ist", sagte die 15-jährige Schülerin Johanna Liebe vom Evangelischen Gymnasium Neuruppin der Märkischen Oderzeitung.

Ihr tue es zudem leid, dass der AfD-Chef keine Diskussion führen kann, ohne Schüler zu beleidigen. So bezeichnete er bei der Debatte am Montag die Gründerin der Freitags-Demos fürs Klima ein "zopfgesichtiges Mondgesicht-Mädchen". Und überhaupt verurteile er es, dass Brandenburger Schüler freitags die Schule schwänzten. Nach der Frage eines Schülers, ob Björn Hocke ein Nazi sei, griff er auch diesen an. Er bedaure es, dass der Schüler so verblendet sei "durch die Dauerrotlichtbestrahlung", die er medial an der Schule bekomme.

Zuvor hatte die Bundessiegerin des Wettbewerbs "Jugend debattiert" (2018) vor knapp 200 Schülern eine Deabtte über die Frage "Soll zum Schutz der heimischen Insekten- und Vogelpopulation die Förderung von Windkraftanlagen beendet werden?" geführt. Trotzdem freute sich die 15-jährige aus Neuruppinüber die Möglichkeit, mit den Spitzenkandidaten zu debattieren. Sie würde sich ein solches Format häufiger wünschen, weil Schüler so die Chance hätten, über Themen zu sprechen, die nicht auf dem Wahlplakat stehen.

Bei der Debatte waren Schüler aus Falkensee (Lise-Meitner-Gymnasium), Neuruppin, Potsdam (Humboldt-Gymnasium), Glienicke (Neues Gymnasium Oberhavel) und Oranienburg (Luise Henriette Gymnasium) anwesend. Johanna Liebe und vier andere Vertreter hatten mit den fünf Spitzenkandidaten von AfD, SPD, CDU, Grüne und Linke über Brandenburger Zukunftsthemen diskutiert. Etwa 120 000 Brandenburger zwischen 16 und 18 Jahren können zur Landtagswahl in knapp zwei Wochen ihre Stimme abgeben.

