Feuer auf dem Aquarium-Schiff

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Kurz vor der Wiedereröffnung des Freizeitbades Aquarium am kommenden Montag ist am Dienstag ein Gebäudeteil des Schwimmbades in Brand geraten. Der wie ein Schiffsbug geformte Anbau war am Vormittag in Brand geraten, nachdem in der Nähe Instandstungsarbeiten stattgefunden hatten.

Die Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen und 24 Mann Besatzung an, um das Feuer zu löschen. Sie musste die äußere Verkleidung des Vorbaus aus Blech und Holz herunterreißen, um an alle brennenden teile zu gelangen. Sogar die Drehleiter kam zum Einsatz, um von oben die Verkleidung zu lösen. Nach anderthalb Stunden konnte das Feuer gelöscht werden

Gunnar Pertermann vom Badbetreiber bezifferte den Schaden auf zirka 5000 Euro. "Das Feuer war von Mitarbeitern eine Dreiviertelstunde nach den Arbeiten in diesem Bereich bemerkt worden. Sie verständigten sofort die Feuerwehr und hielten bis dahin mit Wasserschläuchen das Feuer im Zaum. So konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. Wir gehen davon aus, dass der Badebetrieb am Montag wie geplant wieder aufgenommen werden kann", erklärte Gunnar Pertermann.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. In der Nähe hatten Mitarbeiter Außenanlagen gepflegt und dabei auch Pflaster im Randbereich abgeflammt. Diese Arbeiten fanden in einigem Abstand zu dem Gebäudeteil statt. Offenbar aber muss dabei glühendes Material hinter die Verkleidung geraten sein und Holzkonstruktion und Dämmung entzündet haben.