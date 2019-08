Dörfer machen sich schick

Jörg Kühl

Krügersdorf/Oelsen (MOZ) Oelsen und Krügersdorf feiern an diesem Wochenende Jubiläen: Krügersdorf wurde vor 675 Jahren erstmals urkundlich erwähnt, Oelsen vor 651 Jahren, um ganz genau zu sein. Denn das eigentliche Jubiläum wurde wegen Terminschwierigkeiten von 2018 auf 2019 verlegt.

So macht Oelsen an diesem Wochenende auch den Anfang. Los geht es nämlich schon am Freitag um 19.30 Uhr mit dem Auftakt im Festzelt. Dieses ist auf dem Festplatz aufgestellt, der sich auf der Hofstelle Oelsen 7 (Familie Musick) befindet.

Bilder aus vergangenen Tagen werden ebenso präsentiert, wie ein Kurzfilm zur Dorfgeschichte und die liebevoll zusammengetragene Dorfchronik. Kurzansprachen runden die Auftaktveranstaltung ab.

Am Samstag geht es dann ab 10 Uhr in die Vollen. Vorbereitet ist eine Mini-Drachenbootregatta auf dem Oelsener See. Zum Einsatz kommen Kanadier, die ebenso gestellt werden, wie Schwimmwesten. Teilnehmen kann laut Mitorganisator Marco Schwadke jeder des Schwimmens Fähige ab 16 Jahren. Es ist schon am Donnerstag (22. August) möglich, die "Mini-Drachenboote" auf dem Oelsener See zu testen (Anm. unter Tel. 0172 1489022).

Das weitere Programm in der Dorfstraße am Samstag: Ab 11 Uhr Handwerkermeile, mit Körbeflechten und Vogelhäuschenbau für Kinder. Ab 12 Uhr werden an der Wiese oberhalb des Festzelts Buggys und E-Scooter bereitgestellt. Ab 13 Uhr werden im historischen Holzofen auf der Hofstelle Oelsen 7 Kuchen und Brot gebacken. Ab 14 Uhr ist Hofcafé mit Brotverkauf. Ebenfalls ab 14 Uhr können sich Kinder schminken und "tätowieren" lassen. Der Chor der Grundschule Friedland tritt im Festzelt auf. Um 15 Uhr startet die Kindershow mit Clown Renzi, ab 17 Uhr gibt es eine Quadrille-Dressur-Vorstellung des Reitvereins Schneeberg. Der letzte Programmpunkt des Samstags ist ab 20 Uhr Tanz in die Spätsommernacht mit R&M Soundexperience.

Am Sonntag klingt die 650-Jahrfeier von Oelsen mit einem Frühschoppen und Blasmusik von den Schlaubetalern aus. Treffpunkt um 11 Uhr im Festzelt.

Bisonfleisch vom Grill

Die Krügersdorfer feiern am Samstag und am Sonntag ihr 675-jähriges Dorfjubiläum. Wie die Oelsener haben auch die Krügersdorfer viel Herzblut in die Vorbereitung der Festveranstaltung investiert. Los geht es am Samstag um 12 Uhr. Zur Stärkung gibt es Leckerbissen vom Bisongrill. Allen Uneingeweihten sei verraten, dass die seltene Grillware tatsächlich aus Krügersdorf stammt. Festbesucher haben die Möglichkeit, mit einem Kremser zu der weitläufigen Wildtierfarm kutschiert zu werden, um die urigen Rinder vor Ort zu bestaunen.

Um 13 Uhr folgt der erste Höhepunkt: Ein Festumzug. Mit 35 "Bildern" wird die Dorfgeschichte "von anno dazumal bis heute" vorgestellt. Im Anschluss an das Spektakel wird im Dorf ein Gedenkstein enthüllt. Die Dorfgeschichte wird auch als Ausstellung präsentiert, eine Festzeitschrift ist vorbereitet worden.

Im Rahmen des Programms auf der Dorfaue wird außerdem die Erntekrone gesetzt, es gibt Kaffee und Kuchen sowie Getränke. Ein Kunsthandwerkermarkt ist angekündigt, ferner wird es Blasmusik geben. Auch für die Kinder wird es abwechslungsreich. So sind ein Kinderkarussel, eine Hüpfburg, und ein Eisauto vor Ort. Die Jüngsten können auf dem Pony reiten, Bogenschießen oder sich schminken lassen.

Auf dem Spiel- und Sportplatz neben dem Schloss ist derweil ein Kulturprogramm geplant. Um 15.30 Uhr treten die Krügersdofer Tanzmäuse auf, um 16 Uhr folgt ein Auftritt der Arbeitsgemeinschaft Jonglage der Fontane-Grundschule Beeskow. Um 18.30 Uhr gibt es ein gemeinsames Abendessen, das von der Gaststätte Germanisches Langhaus organisiert wird. Dazu ist Livemusik der Band Soundexpress vorgesehen. Um 21.30 Uhr sind die Krügersdorfer Hupfdohlen zu bewundern. Um 22 Uhr startet mit der Feuershow ein weiterer Höhepunkt des Festtags. Im Anschluss ist Tanz zur Livemusik von Soudexpress angesagt.

Wie in Oelsen gibt es auch beim Krügerdorfer Dorfjubiläum am Sonntag einen stimmungsvollen Ausklang. Um 10 Uhr beginnt ein Festgottesdienst in der Krügersdorfer Kirche mit Pfarrer Tobias Kampf aus Beeskow. Dazu gibt es Musik des Krügersdorfers Benjamin Irmer und Familie. Im Anschluss ist ein Frühschoppen samt Grillfleisch vom Krügersdorfer Biokalb angesagt.