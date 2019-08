Küchenbrand in Kerzlin

Ulrike Gawande

Kerzlin (MOZ) Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr im Amt Temnitz alarmiert, weil es in Kerzlin zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus gekommen war. Ausgelöst worden sei der Brand durch einen Backofen, berichtet Amtsbrandmeister Sebastian Giesert, der mit dem kompletten Löschzug Süd und der Ortsfeuerwehr Walsleben ausgerückt war. Alle Bewohner hätten das Haus unverletzt verlassen können, so Giesert. Unklar sei zum jetzigen Zeitpunkt noch, ob das Gebäude nach Abschluss der Löscharbeiten bewohnbar sei. "Das wird derzeit geprüft."