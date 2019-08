Schmuckes Windrad dreht sich im Kreis

Jörn Tornow

Beeskow (MOZ) Seit 10 Jahren dreht sich im Schneeberger Weg in Beeskow ein Windrad. Es ist weithin sichtbar, obwohl es bei weitem nicht so groß wie kommerzielle Windkraftanlagen ist. Gebaut hat es Horst Schulz. Der Wind dreht die Konstruktion ständig in eine andere Himmelsrichtung, weil der Wind an dieser Stelle so oft dreht. Die sechs Flügel sind grün, rot und gelb und haben an den Spitzen Lampen mit den gleichen Farben. Eine Zeitschaltuhr sorgt dafür, dass die Lampen in der Dunkelheit leuchten. Energie erzeugt das Windrad noch nicht, aber der Hobbybastler denkt darüber nach, es diesbezüglich nachzurüsten. Für kleine Stromverbraucher, beispielsweise die Lampen an den Flügelspitzen, könnte die Kraft ausreichen.