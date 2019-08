Ingmar Höfgen

Neuruppin Es ist ein später Sieg für die Ruppiner Kliniken und den Landkreis Ostprignitz-Ruppin als Gesellschafter: Die Kündigung des langjährigen Chefs Horst-Michael A. mit einer kurzen Frist durch die Pro Klinik Holding war rechtmäßig.

Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe gestern entschieden. Eine Begründung teilte der BGH nicht mit, schriftlich liegt das Urteil noch nicht vor. Offen blieb, ob die damalige fristlose Entlassung rechtmäßig war. Der Rechtsstreit geht nun am Oberlandesgericht Brandenburg weiter, das zugunsten A.s geurteilt hatte.