Wunsch: Begegnung mit Berggorillas

Panketal ([]) Andrea ist 37 Jahre alt und kommt "aus dem schönen Panketal", schreibt sie. Sie ist allein erziehende Mama von den beiden "weltsallerbesten Kindern, die ich mir vorstellen kann. Unsere Brötchen verdiene ich als Kundenbetreuerin bei einer Krankenkasse und bin nebenberuflich noch selbstständig." Sie liebt es, ins Kino oder ins Musical zu gehen und kehrt auch gern zum Essen ein. Zudem verrät sie ihren großen Wunsch: "Ich träume davon, die Berggorillas in Uganda zu sehen und die Gebärdensprache zu erlernen."

Sind auch Sie eine "Schöne Brandenburgerin" und wenigstens 18 Jahre alt, oder Ihre Frau/Freundin/Tochter/Enkelin ist es (bitte Einverständnis nicht vergessen!), dann schicken Sie ein Bild (Foto ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) an die Mailadresse sbb@moz.de.

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto in diesem Jahr veröffentlicht werden, nehmen wieder an der Wahl zur "Schönen Brandenburgerin" Anfang 2020 teil. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!