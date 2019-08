Sprachkurs und Nähstunde

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Im Herbstsemester bietet die Volkshochschule (vhs) in Beeskow 40 verschiedene Kurse an. Business-Englisch für alle, die ihre Sprachkenntnisse berufsbezogen erweitern oder aktualisieren möchten, ist neu dabei. Englisch, Polnisch oder Spanisch kann man aber auch für den touristischen Gebrauch lernen. Die Kurse gehören seit Jahren zu den beliebten Standardangeboten der vhs. Ein weiterer berufsbezogener Kurs ist das Angebot "Fit fürs Büro - Tabellenkalkulation". Auch dieser findet in Beeskow statt. Wer den "Schriftverkehr nach DIN 5008" oder beispielsweise "Einnahme-Überschuss-Rechnung" erlernen will, muss einen der anderen vhs-Standorte im Kreis besuchen. Das sind Eisenhüttenstadt, Erkner und Fürstenwalde.

Unterrichtet werden an der vhs in Beeskow aber auch zahlreiche Themen, die den Alltag erleichtern und Hobbys unterstützen. In der Informatikreihe gibt es die seit vielen Jahren beliebten PC-Einsteigerkurse. In anderen Kursen lernt man, die Steuererklärung am Rechner zu machen, Bildbearbeitung und sogar die Erstellung eines Fotobuches.

Wer gern auf Internetplattformen einkauft, kann sich bei der Volkshochschule zudem über Daten- und Kostenfallen beim Online-Shopping informieren und somit vor Schaden schützen. Künstlerische und kunsthandwerkliche Angebote gibt es ebenfalls. Erste Schritte beim Nähen werden vermittelt, es gibt einen Überblickskurs "Handarbeiten für Anfänger" und Foto- und Malkurse.

Familienforschung ist beliebt

Sütterlin schreiben und lesen kann man in der vhs ebenfalls. Für den ein oder anderen ist dies Voraussetzung für die Familienforschung. Wie man den Familienstammbaum erstellt, ist ebenfalls Stoff eines vhs-Kurses. Das neue Semester der Volkshochschule beginnt offiziell am 2. September. Online ist das Kursangebot bereits seit einigen Wochen abrufbar. Über das Märkische Medienhaus haben die meisten Haushalte zudem einen Flyer mit den Kursangeboten erhalten.

Wem das noch nicht reicht, der kann sich in der Bibliothek Kupferschmiede auch individuell beraten lassen. Dort hat die vhs jeden Dienstag von 13 bis 18 Uhr Sprechzeit. In der Kupferschmiede liegen zudem die Flyer mit dem dem Gesamtangebot sowie ein Flyer mit den speziell für Beeskow geltenden Kursen aus.

Generell gilt, dass alle Angebote erst ab einer bestimmten Teilnehmerzahl durchgeführt werden können. Deshalb empfiehlt die vhs generell eine rechtzeitige Anmeldung. Der Unterricht ist kostenpflichtig, wobei die fälligen Gebühren stark variieren. Abhängig ist dies vom Umfang des Unterrichts. Der schwankt zwischen zwei und 45 Unterrichtseinheiten. Besonders lange dauern dabei vor allem die Sprachkurse. Auf den Angebotsflyern sind die Gebühren detailliert ausgewiesen. Unterrichtet wird in Beeskow in der Regel auf dem Areal des Rouanet-Gymnasiums.

Für folgende Auftaktkurse in Beeskow sucht die vhs noch Mitstreiter: "Englisch-Startstufe 1" (Anfänger, Beginn ist am 18. September, Unterricht mittwochs von 17.30 bis 20 Uhr, 45 Unterrichtseinheiten, Gebühr 106,50 (erm. 75,45) Euro; "Spanische-Startstufe 1" (Anfänger, Beginn am 25. September, jeweils mittwochs von 18 bis 20.30 Uhr, 30 bis 45 Unterrichtseinheiten, Gebühr auf Nachfrage; "Polnisch-Konversation A1/A2" ab 11. September jeweils mittwochs von 17 bis 19.30 Uhr, 20 bis 30 Unterrichtseinheiten, Gebühr auf Nachfrage, Anmeldung und weitere Informationen unter 03366 20418, per Mail an beeskow@vhs-los.de oder im Internet unter www.vhs-los.de