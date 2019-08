Die Spree als Badeparadies

Henriette Brendler

Fürstenwalde An warmen Sommertagen kühlen sich einige Fürstenwalder gern in den Fluten der Spree ab, die meisten fahren jedoch lieber an den See. Vor mehr als 120 Jahren war das noch anders: Früher gab es in Fürstenwalde gleich vier Spree-Badeanstalten.

"Gebadet haben die Leute eigentlich schon immer, Freibäder sind aber ein Phänomen des 19. Jahrhunderts, als viele Lebensbereiche in geordnete Bahnen gelenkt wurden", erzählt Museumsleiter Guido Strohfeldt. Schwimmen konnten im 17. und 18. Jahrhundert zwar nicht viele, gebadet hätten die Stadtbewohner dennoch im Fluss. "Das Sterberegister zeigt, dass Ertrinken eine der häufigsten Todesursachen war", so Strohfeldt.

Erstmals erwähnt werden Fürstenwalder Badeanstalten im 19. Jahrhundert. Demnach gab es zeitweise sogar vier: Die städtische Badeanstalt im Bereich der heutigen Spreebrücke, die Badeanstalt am Sauanger nahe des Ruderclubs, die Militärbadeanstalt bei der Eisenbahnbrücke Richtung Bad Saarow und die Anstalt Lichtborn des Naturheilvereins an der sogenannten Paddenschenke. Im Sommer zog es nicht nur Einheimische, sondern auch Berliner Sommerfrischler an die Fürstenwalder Spree und auch ins Seebad Scharmützelsee.

Alle Freibäder waren ähnlich strukturiert: "Sie waren von außen nicht einsehbar, also mit Brettern verschalt, es gab Umkleidekabinen, Sprungtürme, Liegeplätze und einen Bademeister, der auch Schwimmunterricht erteilte", erklärt der Museumsleiter. In der Spreestadt sei Michelbach der bekannteste Name. Die Badeanstalt am Sauanger trug später den Namen des Bademeisters und ist älteren Fürstenwaldern noch gut bekannt.

Die Entstehung von Freibädern ist zudem eng verknüpft mit den Reformbewegungen des 19. Jahrhunderts. Sie versuchten durch die Hinwendung zu Natur und Körperkultur einen Gegenpol zur Industrialisierung zu schaffen. Der Naturheilverein stattete übrigens seine Badeanstalt Lichtborn mit vielen Annehmlichkeiten für die Besucher aus, wie die Fürstenwalder Zeitung zur Saisoneröffnung am 10. Mai 1913 berichtete: "Unter den verschiedenen baulichen Verbesserungen dürfte besonders von den Damen der neue Schwimmsteg im Damenbad begrüßt werden. Hervorzuheben ist jedoch vor allem die neue elektrische Beleuchtung."

Ermahnungen ausgesprochen

Auch wenn Anhänger der Naturheilbewegung damals oft das Nacktbaden bevorzugten, war dies in Stadt und Umgebung nicht gern gesehen. In Fürstenwalde wurde 1844 die Regelung getroffen, dass Personen über 14 Jahre Badebekleidung zu tragen hätten. Nicht alle hielten sich daran, und es mussten immer wieder Ermahnungen ausgesprochen werden.

Die Tradition der Fürstenwalder Flussbadeanstalten endete zu DDR-Zeiten, als wegen ungefilterter Einleitungen der Industrie jahrzehntelang niemand mehr in der Spree schwimmen wollte. Zum Baden wichen die Spreestädter lieber nach Berkenbrück, zum Scharmützelsee oder an den Petersdorfer See aus.

Nach der Wende verbesserte sich die Wasserqualität der Spree wieder, und auf Höhe der Bullenwiese entstand eine neue Naturbadestelle.