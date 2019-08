Ärger um Relikt aus DDR-Zeit

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Brücke der Einheit, Brücke der Freiheit, Havelkanalbrücke: Für das neue Bauwerk über den Kanal Richtung Nieder Neuendorf haben bereits einige unserer Leser Vorschläge für eine Namensgebung geliefert. Bisher ist nur der zu lesen, den die Brücke in den 1950er-Jahren in der DDR erhielt: Brücke der deutsch-sowjetischen Freundschaft. War die Tafel mit dieser Aufschrift bis vor wenigen Wochen nur sehr versteckt und von Booten oder Schiffen aus zu sehen, so prangt sie nun an einem Betonsockel an prominenter Stelle. Statt am Brückenwiderlager ist die zweiseitige Tafel jetzt direkt am Mauerradweg zu finden. Hennigsdorfs CDU will das ändern. "Das Teil soll wieder an seine alte Position oder in die städtische Geschichtsausstellung im Alten Rathaus gebracht werden", wünscht sich CDU-Fraktionschef Werner Scheeren. Für die heutige Sitzung des Stadtparlaments (Ratssaal, Beginn 17.30 Uhr) hat er eine Anfrage gestellt, mit der geklärt werden soll, wer "die Zurschaustellung des Gedenksteins" veranlasst hat. Diese Frage lässt sich bereits beantworten: Es war das Wasserstraßen- und Schifffahrstamt Brandenburg. Die CDU stellt aber auch die Frage, ob es im Interesse der Stadt Hennigsdorf liegt, "diesen Gedenkstein an dieser Stelle zu erhalten". Bislang gibt es an der Betonstele keinerlei Hinweis darauf, woher die Brückenbenennung stammt und wie sie geschichtlich einzuordnen ist.