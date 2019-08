Die Longlist ist bunt: "Ein Ausrufezeichen für die Gegenwartsliteratur"

dpa

Frankfurt/Main (dpa) Reihenweise haben es erste Werke junger Autoren in die Vorauswahl für den Deutschen Buchpreis 2019 geschafft.

Auf der Longlist, die zwanzig Titel umfasst, stehen aber auch bekannte Namen wie Saša Stanišic, Ulrich Woelk oder Marlene Streeruwitz. "Um die Zukunft des Lesens und des Schreibens muss uns da nicht bange sein", sagte der Sprecher der Jury, Literaturkritiker Jörg Magenau, am Dienstag. "Besonders erfreulich" findet die Jury, "dass es so viele Debüts zu entdecken gab".

Wie so oft kommen auch in diesem Jahr viele starke Bücher aus Österreich. Raphaela Edelbauer etwa erzählt in "Das flüssige Land" von einem Dorf, unter dem ein riesiger Hohlraum liegt, der die Gesellschaft in die Tiefe zu reißen droht. Auch "Gelenke des Lichts" von Emanuel Maeß ist ein Erstlingswerk, ein Bildungs- und Schelmenroman aus der DDR.

Im Mittelpunkt vieler nominierter Bücher stehen Frauen. Karen Köhlers "Miroloi" spielt auf einer abgeschotteten Insel, auf der Frauen keinerlei Rechte haben – bis sich ein weibliches Findelkind gegen das Patriarchat auflehnt. In Nora Bossongs "Schutzzone" vermittelt eine UN-Mitarbeiterin in einem Luxushotel zwischen verfeindeten Staaten. Andrea Grill erzählt in "Cherubino" von einer Sängerin, die ihre Schwangerschaft verschweigt. Einer der bekanntesten Namen auf der Liste ist Saša Stanišic. "Herkunft" hat bereits die Bestsellerlisten erobert. Ein hintergründiges Buch über den Zufall, irgendwo geboren zu werden, und was sich daraus entwickeln kann.

Die Longlist spiegle "die stoffliche Vielfalt und den stilistischen Reichtum" der deutschsprachigen Neuerscheinungen wider, sagt Jury-Sprecher Magenau: "Gesellschaftsanalyse und Geschichtsforschung, Paranoia und Fantasie, Wunsch und Welterkundung von Kalifornien über die deutsche Provinz bis in den Kaukasus haben darin Platz."

Geschichte und Welterkundung: Bei Alexander Osang ist das Russland zu Zeiten der Revolution ("Die Leben der Elena Silber"), bei Katerina Poladjan Armenien um 1900 ("Hier sind Löwen").

Die Suche nach Gemeinsamkeiten ist vielleicht ein bisschen müßig. "Gute Bücher denken nur an sich, sie gehorchen keinen Tendenzen und Trends", sagt Hauke Hückstädt, der Leiter des Frankfurter Literaturhauses. Die Longlist sei "der Versuch, zwanzig ganz besonders herausragende Lektüren zu versammeln", sagt das Jury-Mitglied, "ein Ausrufezeichen für die Gegenwartsliteratur".

203 Titel hatte die Jury gesichtet, am 17. September wird die Liste auf sechs Titel verkürzt. Der Sieger steht dann am Vorabend der Frankfurter Buchmesse (14.10.) fest.