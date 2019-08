Pop, Blues, Reggae bei freiem Eintritt

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Live-Musik aus der Region wird bei der siebten Ausgabe von "Rock im Hof" geboten, die das Connex-Musikforum für Sonnabend ab 15 Uhr an der Eisenbahnstraße 89 abhält. Die Veranstalter haben Bands eingeladen, die zumeist aus Eberswalde kommen und mit ihrem Repertoire für Vielfalt stehen. Zu erleben sind die P&F-Blues Company, die im Umfeld der Hochschule für nachhaltige Entwicklung entstanden ist, und die Formationen Talking to Sophie, Fathat, After live sowie Madbadoo. Die Palette reicht von Rock über Pop und Blues bis zu Reggae und Ska. Alle auftretenden Bands haben sich über Jahre eine treue Fangemeinde erspielt und geben regelmäßig Konzerte. "Rock im Hof" gibt ihnen unter dem Motto "Eberswalde rockt" eine gemeinsame Bühne. Und den Zuhörern jeden Alters die Chance, Handgemachtes live zu erleben. Obendrein bei freiem Eintritt.

"Rock im Hof" geht bis 1 Uhr. Die Nachbarn sind von den Veranstaltern bereits um Verständnis dafür gebeten worden, dass es in der Nacht zum Sonntag rings um den Konzertort ausnahmsweise etwas lauter werden könnte. "Auf der sicheren Seite ist, wer sich ein Herz fasst und einfach zu uns kommt, um mit uns gemeinsam zu feiern", sagt Lars Heinrich, der Vorsitzende des Connex-Musikforums, eines eingetragenen Vereins.

Schon die sechs vorherigen Festivals hatten es geschafft, für eine ganz besondere Atmosphäre zu sorgen.