Kaufbegehren für Gropius-Eigenheim

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Es mutet völlig unscheinbar an. Und doch hat es Architekturgeschichte geschrieben: das Eigenheim vom "Typ K" an der Altenhofer Straße 2. Es ist das einzige im Ensemble der Musterhäuser aus der Hirsch Kupfer- & Messingwerke AG, das östlich der Fahrbahn liegt. Und das einzige Kupferhaus, das Bauhausgründer Walter Gropius entworfen hat.

Seit wenigen Wochen leer stehend, wollen es die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Eberswalder Stadtparlament sowie zwei Vereine einer öffentlichen Nutzung zuführen und so retten. "Wir bereiten gerade einen Beschlussantrag für die Stadtverordnetenversammlung vor", erklärt Karen Oehler, Fraktionsvorsitzende, auf Anfrage. Im Oktober wolle man den einbringen. Dies mit dem Ziel, dass die Stadt Eberswalde das Kupferhaus erwirbt. Wobei die Vereine "Finower Wasserturm und sein Umfeld" sowie "Unser Finowkanal" ihren Beitrag leisten wollen, wie die Grünen-Politikerin betont.

Modell mit Erfolgsaussichten

Im Vorfeld würden entsprechende Gespräche mit den Vereinen, dem städtischen Baudezernat und natürlich dem Eigentümer laufen. Gern würde man das etwa 36 Quadratmeter große Häuschen zum Tag des offenen Denkmals am 8. September erstmals öffnen. Aber da sei die Entscheidung noch nicht gefallen.

Insgesamt sieht Oehler gute Chancen, die Altenhofer Straße 2 zu erhalten. Eben auch dank der Kooperation mit den Vereinen und dank der wohlwollenden Begleitung durch den Eigentümer. Im Moment mache Haus "Sorgenfrei" einen "nicht gerade spektakulären" Eindruck. Spannend werde es aber, wenn erste Sicherungs- und Restaurierungsarbeiten beginnen. Wenn etwa die Holzverkleidung von den Innenwänden abgenommen wird. "Was kommt da zum Vorschein?", ist Oehler schon jetzt neugierig.

Fachleuten zufolge ist die Altenhofer Straße 2 das einzige noch weitgehend original erhaltene Kupferhaus. Einschließlich der kupfernen Dacheindeckung. Allein die Fenster wurden erneuert. Genau das Dach macht laut Oehler aber auch Sorgen. Es sei nach fast 90 Jahren undicht. "Weshalb auch dringend eine Notsicherung erforderlich ist."

Die Mitglieder des Vereins "Finower Wasserturm und sein Umfeld" arbeiten derweil schon an einem Nutzungskonzept. Sie sind bereit, das Kupferhaus nach dem Vorbild des Wasserturmes zu betreiben. Was konkret heißt: Die Stadt ist Eigentümerin, der Verein bewirtschaftet das Denkmal. Ein mit Erfolg praktiziertes Modell. "Wir wollen das Kupferhaus dann in unser Programm einbinden und die Führungen erweitern", so Heiko Schult und Karl-Dietrich Laffin.

Info: Bis 31. Oktober ist im Wasserturm die Ausstellung "Der große Baukasten" über die Kupferhäuser zu sehen.