Falsche Stimmzettel versandt

Bernau In den Wahlbezirken 13 und 16 der Stadt Bernau sind vereinzelt falsche Stimmzettel mit den Briefwahlunterlagen zur Landtagswahl am 1. September ausgestellt worden. Das hat die Kreiswahlbehörde am Dienstag mitgeteilt. Betroffen sind 184 Wählerinnen und Wähler, die bereits mit einem entsprechenden Anschreiben am 14. und 15. August durch die Wahlbehörde informiert wurden. Die neuen Briefwahlunterlagen sind zeitgleich mit übersandt worden.

Die Wahlscheine der ursprünglichen Briefwahlunterlagen wurden für ungültig erklärt, die ursprünglich ausgestellten Briefwahlunterlagen vernichtet. Dies kann durch die Wählerinnen und Wähler selbst erfolgen, sofern sich diese noch in deren Besitz befinden, oder durch die Wahlbehörde der Stadt Bernau erfolgen.

Die von den Wählern bereits versandten Briefwahlunterlagen werden anhand der ungültigen Wahlscheinnummern auf dem äußeren Wahlbriefumschlag aussortiert und vernichtet. Eine Öffnung der Briefwahlunterlagen ist somit ausgeschlossen. Die Wahrung des Wahlgrundsatzes der geheimen Wahl bleibt nach wie vor unberührt.

Bereits seit dem 8. August können sich die Wählerinnen und Wähler des Landkreises Barnim die Briefwahlunterlagen ausstellen lassen, wenn Sie am 1. September verhindert sind, ihr Wahllokal aufzusuchen. Die Beantragung von Briefwahlunterlagen ist noch bis zum 1. September, 15 Uhr, möglich.