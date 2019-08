Schwaches Blatt

London (MOZ) Man fühlt sich wie in einer Zeitschleife. Wieder und wieder fordern Premierminister Boris Johnson und seine Brexiteers in London, dass der sogenannte Backstop für Nordirland weg muss, wenn Großbritannien dem Austrittsabkommen mit der EU zustimmen soll. Sie stören sich daran, dass mit diesem Notanker das britisch regierte Nordirland und mit ihm ganz Großbritannien vorübergehend in der Zollunion mit der EU bleiben müssen, bis eine Regelung für die Grenze zum EU-Mitglied Irland gefunden ist.

Das Blatt von Premierminister Boris Johnson ist allerdings schwach, weil er keine Ahnung hat, wie er bis zum Austrittsdatum am 31. Oktober eine Alternative basteln soll, die den Backstop überflüssig macht. Und weil er das weiß, reizt er seine Karten bis zum Letzten aus, bis hin zu Drohungen seiner Regierung, die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien einzuschränken. Jetzt sollen es Last-Minute-Verhandlungen mit Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron richten.

Johnsons Druckmittel gegen die EU ist ein Austritt ohne Abkommen: Dieser würde von einem Tag auf den anderen zu einer harten Grenze nicht nur zwischen Großbritannien und Europa, sondern auch zwischen Irland und Nordirland führen – mit unkalkulierbaren Folgen für den mühsam erlangten Frieden auf beiden Seiten.

Woher sich Johnsons Optimismus speist, dass die EU nachgeben könnte, bleibt sein Geheimnis. Seine Alternativen sind bislang so unkonkret, dass letztlich dieselbe harte Grenze droht wie ohne einen Deal. Brüssel kann daher nicht umhin, diese Ideen abzulehnen. Denn die EU ist in erster Linie ihren Mitgliedern verpflichtet, also auch Irland. Entscheidungen, die den Landesfrieden gefährden, kann sie nicht mittragen.