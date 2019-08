Konzept für den Campus

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Wie soll sich der Schulkomplex an der Schönerlinder Straße mit Wilhelm-Conrad-Roentgen-Gesamt­schule, Grundschule, Mensa und maroder Turnhalle sowie sanierungsbedürftigem WAT-Gebäude entwickeln? Als sich die Panketaler entschieden, ihre Gesamtschule nicht an den Kreis Barnim zu übertragen, sondern in Eigenregie zu behalten, wurde klar, dass das eine Menge Geld kosten dürfte. Nun aber soll das Projekt Campus-Sanierung auf den Weg kommen.

Am Montagabend tat sich der Bauausschuss aber schwer. Stefan Kadatz, Fachbereichsleiter für Bauen, Wohnen und Verkehrsflächen, hatte mit der Verwaltung den Antrag eingebracht, 250 000 Euro in den Haushaltsplan 2020 einzustellen, um die Planung für ein Konzept samt der Kostenschätzung auf den Weg zu bringen. Diese Summe aber schien sowohl Olaf Petrasch (CDU) als auch Jürgen Neumann (AfD) zu hoch. Neumann drängte darauf, bekannte Planungsbüros anzusprechen, um erste Schätzungen einzuholen. Das sei bei diesem Umfang nicht möglich, so Kadatz. Bei einer geschätzten Investition von 25 bis 40 Millionen Euro an diesem Schulstandort müsste die Planung europaweit ausgeschrieben werden. "Beim Sportlerheim Schwanebeck war Ihnen die Planung 50 000 Euro wert. Die Frage ist doch: Möchten Sie am Schulstandort investieren oder nicht?", so Kadatz.

Petrasch ärgerte sich vor allem darüber, dass noch im Mai das Bauamt, verankert in einem Beschluss, die Gesamtkonzeption allein auf den Weg bringen wollte. "Was hat sich in diesen paar Monaten geändert? Warum können Sie das jetzt nicht tun?", fragte der CDU-Vertreter scharf nach. Die Einschätzung im Mai, so Kadatz, sei eine andere gewesen. Nun müsse man sich, zumal die Größe des Vorhabens sich klarer abzeichne, externe Hilfe dazuholen. Petrasch schob das vor allem darauf, dass die Kapazitäten der Panketaler Planer offenbar mit freiwilligen Projekten wie dem Kohlehof an der Schönower Straße 102 beschäftigt seien und Pflichtaufgaben daraufhin nicht erledigen könnten. Das wies Kadatz zurück. Seit Mai habe sich keiner im Bauamt groß mit dem Kohlehof beschäftigt.

Axel Kruschinski (SPD) wollte wissen, ob die Schulleitung in die Pläne einbezogen sei. Dazu habe es gemeinsam mit der Bildungs-Fachbereichsleiterin Cassandra Lehnert und Schulleiter Jürgen Flegel Vorgespräche gegeben, so Stefan Kadatz. Carola Wolschke (Bündnis Panketal), die von der SPD in den Ausschuss entsandt wurde, mühte sich um Sachlichkeit. 250 000 Euro seien nicht einmal ein Prozent der Projektsumme von maximal 40 Millionen. Davon sei noch kein Projekt zu planen.

Petrasch wollte die "pauschale Ausschüttung von Mitteln" verhindern und im Formulieren eines Änderungsantrags eine andere Summe benennen. Das konnte er nicht, daher zog er sein Ansinnen zurück. Auch Ausschussvorsitzende Christiane Herrmann (BVB/Freie Wähler), die sich in der bis 23.15 Uhr dauernden ersten Sitzung des Bauausschuss wacker schlug, betonte, dass für dieses große Vorhaben am Campus eine Konzeptplanung sein müsse.

Entscheidung bedingt Ausgaben

Für Doris Stahlbaum (Bündnis 90/Grüne) war klar: "Als wir uns entschieden haben, die Schule zu behalten, war doch klar, dass wir investieren müssen." Dazu müsse die Gemeindevertretung nun stehen, betonte sie. Sechs Mitglieder des Ausschusses waren für den Antrag, Planungsmittel in Höhe von 250 000 Euro einzustellen, um für den Campus nötige Investitionen festzuzurren. Die beiden CDU-Vertreter und AfD-Mann Neumann stimmten dagegen.

In der Sitzung nahm die Runde auch die Ergebnisse aus der Auslegung des Bebauungsplans für den Kohlehof unter die Lupe. Mehrheitlich erging der Satzungsbeschluss. Abschließend befindet die Gemeindevertretung am Montag um 19 Uhr im Ratssaal darüber.