Schwierige Suche nach dem Eigentümer

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Fenster stehen seit eineinhalb Monaten offen, ein Kellerfenster ist ganz und gar zerstört, die Fassade wird immer mehr verschmiert, die Eingangstür ist provisorisch verriegelt: Die ehemalige Schule am Ludmilla-Hypius-Weg im V. Wohnkomplex bietet einen traurigen Anblick und entwickelt sich immer mehr zum Schandfleck.

Selbst die Tatsache, dass es vor eineinhalb Monaten dort gebrannt hat, scheint den Eigentümer nicht weiter zu kümmern. Doch wer ist eigentlich der Eigentümer? Einen Hinweis findet man im aktuellen Amtsblatt der Stadt Eisenhüttenstadt. Dort werden einer Quorum Neunzehn GmbH Bescheide zur Grundsteuer und Straßenreinigung öffentlich zugestellt. Das Unternehmen fungierte laut einem Banner, das vor zwei Jahren eine Zeit lang an dem Gebäude hing, als Bauherr eines Seniorenzentrums, das dort vor gut zwei Jahren geplant war. Tatsächlich findet sich auf der offiziellen Homepage des Landes Brandenburg unter Business Guide ein Hinweis zu der GmbH. Wer die dort verzeichnete Handy-Nummer anruft, landet bei Wolfgang Pink. Wer ihn auf Quorum Neunzehn anspricht, hört erst einmal ein Lachen. Man sei nicht der erste, der sich nach dem Unternehmen erkundigt. Er sei dort einmal Geschäftsführer gewesen, doch inzwischen sei das Unternehmen verkauft.

Der Verkauf scheiterte

Wolfgang Pink wiederum erzählt, dass die Quorum Neunzehn GmbH nie Eigentümerin der Immobilie gewesen sei. Man habe Interesse daran gehabt, wollte die ehemalige Schule kaufen, in der, bis zur Insolvenz, der Krankenkassendienstleiter Medent Büroräume hatte. Doch der Verkauf sei gescheitert. Wolfgang Pink sagt, dass die Grundschuld, die auf dem Grundstück lastet, nicht gelöscht werden konnte. Die Bank, so Wolfgang Pink, habe den Grundschuldbrief verbummelt. "Der Kauf konnte nicht abgeschlossen werden", so Pink.

Inzwischen sei er noch einmal in Eisenhüttenstadt gewesen und habe sich auch das Objekt angeschaut. "Mir tut das in der Seele weh", meint er zum jetzigen Zustand. Pink, der nach eigenen Angaben Vorstand der Leitberg GmbH ist, die solche Projekte entwickelt, bekräftigt, dass man weiterhin an der Realisierung des Projektes, ein vollstationäres Pflegeheim in der Schule einzurichten, interessiert sei. Immerhin seien schon 250 000 Euro in das Projekt investiert worden. "Die Planung ist fertig." Zwei Millionen Euro sollten insgesamt investiert werden. Nicht nur das. Auch an anderen Immobilien bestand Interesse, unter anderem am Hotel Lunik. Doch der Eigentümer habe nicht verkaufen wollen.

Doch wenn der Quorum Neunzehn GmbH das Gebäude gar nicht gehört und der Werdegang so stimmt, wie Wolfgang Pink es schildert, wer ist dann der Eigentümer? Anruf beim Insolvenzverwalter der Medent GmbH, der das Objekt zumindest einmal gehört hat. Der Sprecher des Insolvenzverwalters, Frank Elsner, teilt mit: "Die Immobilie wurde von der Insolvenzverwaltung bereits vor Jahren aus der Insolvenzmasse freigegeben, nachdem kein Käufer gefunden werden konnte und die Banksicherheiten wertausfüllend waren. Was danach passiert ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Das Insolvenzverfahren bei Medent ist auch bereits aufgehoben beziehungsweise beendet."

Derweil hatte die Stadt vor einem Monat mitgeteilt, dass sie Kontakt gehabt habe zu dem Geschäftsführer der GmbH, der das Gebäude gehöre. Die Sicherungen nach dem Brand im Keller des Gebäudes hat allerdings die Stadtverwaltung veranlasst.