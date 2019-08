Tänzer üben für Jubiläumsgala

Ruth Buder

Fürstenwalde Doch vor der Jubiläumsfeier wird zuerst geprobt. Alle 130 Kinder und Jugendliche sind am vergangenen Sonntag zur Generalprobe angetreten. Die Turnhalle der Erich-Kästner-Schule gleicht einem Bienenschwarm von 130 Kindern und Jugendlichen zwischen vier und 19 Jahren, die Tanzkreis-Leiter Marcel Schnieber in Schach halten muss. "Alle Arme mal hoch", ruft Schnieber durchs Mikrofon, als alle elf Gruppen, darunter zwei Jungengruppen, zu einem Bild erscheinen. Und es klappt. "Das ist die Stelle, an der das Konfetti durch die Luft fliegt, da dürft ihr euch nicht erschrecken", stimmt er auf den Auftritt am Sonnabend ein.

Es wird ernsthaft gearbeitet, aber es ist auch familiär gemütlich. Eltern haben Brötchen geschmiert, wer Hunger hat, kann zwischendurch essen. Vom Rand aus beobachten sie ihre Kinder. Auch Jana Hähnel, mit dem vierjährigen Sohn Jasper auf dem Schoß, ist gekommen. "Ich hab ja selbst mal mitgetanzt, ab meinem vierten Lebensjahr", erzählt die 43-Jährige. Heute ist sie hier, weil Tochter Fritzi (13) und ihre Nichte Anne Hieske (19) im Tanzkreis mitmachen. Die Zeit im Tanzkreis habe sie sehr geprägt und nie mehr losgelassen, erzählt Jana Hähnel. "Heute tanze ich nicht mehr, aber ich nähe alle Kostüme. Gemeinsam mit Tini Schnieber, Peggy Mielke und Jaqueline Krüger."

Auf solche Unterstützung von Eltern kann der Tanzkreis nicht verzichten. Das weiß auch Katrin Kabus, Vorstandsmitglied im Förderverein, nur zu gut. Zu der Company ist die 53-Jährige über ihren heute 29-jährigen Sohn gekommen, der schon als Sechsjähriger immer und überall getanzt habe. Katrin Kabus kümmert sich hinter den Kulissen ums Catering, um die Trainingslager und sammelt Spenden. Heute hat sie eine Überraschung mitgebracht: Anlässlich des Jubiläums erhält jeder der jungen Tänzerinnen und Tänzer vom Förderverein ein neues T-Shirt – weiß mit goldener Schrift. Der Jubel ist groß.

Knallige Effekte

Einer der wichtigsten Männer sitzt eher unscheinbar in der Ecke an der Technik: Burkhard Schulz. Ohne ihn würde nichts laufen. Er organisiert die Musik nach Wunsch, schneidet Titel zusammen und baut Effekte, wie zum Beispiel einen Knall, ein. Er ist schon viele Jahre dabei, kennt auch Gründerin Hannelore Holze, die inzwischen in Rente ist. Seit 2006 ist Schulz offiziell der Techniker. Auf die Frage nach Pannen, die im Laufe der Jahre passiert sind, muss er nachdenken. Aber dann fällt ihm doch noch etwas ein: Bei einem Tanz zum Thema Mondlandung waren die beiden Tänzer mit LED-Lampen bestückt, die im entsprechenden Takt und PC gesteuert aufflammten. Dann war alles plötzlich dunkel – und guter Rat teuer. Aber der Fehler wurde natürlich gefunden. Aus solchen Pannen werden Anekdoten.

Vor vier Jahren hat Marcel Schnieber, ausgebildeter Musicaldarsteller, den Tanzkreis von Hannelore Holze übernommen. Viele Jahre zuvor war der Fürstenwalder der Snowy in dem gleichnamigen Stück, das immer zur Weihnachtszeit im Eisenhüttenstädter Friedrich-Wolff-Theater aufgeführt worden ist. Deshalb kommt der neue Snowy neben anderen Künstlern auch zur Jubiläumsfeier auf die Parkbühne. So die Sängerin Undine Lux, die Band Kesh und die Musicalgruppe Musikala aus Berlin. "Unsere Kinder, die auch ein Medley aus 40 Jahren Tanzgeschichte aufführen, sind immer mittendrin", verspricht Schnieber.

Dass Tanzen jung, beweglich und schlank erhält, dafür ist Christina Börs der beste Beweis. Die heute 57-Jährige ist von Anfang an dabei und hält heute als Trainerin und Schniebers rechte Hand dem Tanzkreis die Treue. "Ich kann nicht loslassen. Wir sind eine große Familie. Und sie wächst und wächst."

"40 Jahre Tanzkreis & Friends" heißt die große Jubiläumsshow am Sonnabend (24.8.) von 15 bis 20 Uhr auf der Parkbühne Fürstenwalde.