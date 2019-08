Geywitz will mit Scholz an die Spitze

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Brandenburgs frühere SPD-Generalsekretärin Klara Geywitz bewirbt sich gemeinsam mit Olaf Scholz um den SPD-Parteivorsitz. Das teilten beide am Dienstag in einem Bewerbungsschreiben mit. "Als Tandem mit unseren unterschiedlichen Lebenswegen, unseren Erfahrungen und mit den verschiedenen Perspektiven, aus denen wir auf unser Land blicken", heißt es in dem Papier. "Gemeinsam wollen wir die SPD wieder stark machen." Heute wollen die beiden ihre Kandidatur vorstellen.

Geywitz ist derzeit Landtagsabgeordnete in Brandenburg. Von 2013 bis 2017 war sie Generalsekretärin der Landes-SPD. Sie trat von dem Posten zurück, nachdem Ministerpräsident Dietmar Woidke die umstrittene Kreisgebietsreform abgesagt hatte. Geywitz galt als Befürworterin der Neuregelung. Der 43-jährigen Potsdamerin ist jedoch auch die Bundespolitik nicht fremd. Sie ist Mitglied im Bundesvorstand der SPD. Auch an den Verhandlungen zum Koalitionsvertrag Anfang 2018 nahm sie teil.

Landeschef Woidke begrüßte die Kandidatur: "Klara Geywitz ist für die ostdeutsche Sozialdemokratie eine hervorragende Wahl. Gemeinsam mit Olaf Scholz bildet sie ein überzeugendes Duo."

Geywitz ist jedoch nicht der einzige neue Name im Kandidatenrennen. Auch der bayerische Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner hat seine Kandidatur verkündet. Zugleich haben sich zwei führende Genossen aus dem Rennen genommen: Die Absage des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil war erwartet worden, nachdem sein Innenminister Boris Pistorius angetreten ist. Generalsekretär Lars Klingbeil erklärte indes am Dienstag: "Ich habe eine klare Vorstellung, wie unsere Partei sein soll, und deswegen habe ich sehr ernsthaft überlegt, ob ich Parteivorsitzender werden will." Klingbeil habe jedoch eine Konstellation gesucht, "in der es zu 100 Prozent passt" – diese hat er nicht gefunden. Zugleich hält sich Juso-Chef Kevin Kühnert eine Kandidatur weiter offen.