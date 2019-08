Kunsteffekte mit Spaßfaktor

Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Opulente Blumenarrangements der besonderen Art werden am Wochenende die Gäste der Pop-up-Ausstellung im ehemaligen Konsum in der Straße "Am Kietz 3" begrüßen. Es sind Arbeiten von Julia Lipinsky, die eigentlich in Berlin lebt, für drei Monate jedoch die Stadt am Finowkanal als inspirierenden Wohnsitz für sich erkoren hat. Der Besitzer der Immobilie ist ein Freund und ebenfalls Künstler. Er hat ihr den Konsum als Rückzugsort angeboten. "Ich habe das Angebot gern angenommen, um einfach aus der Großstadt herauszukommen. Ich wollte Kraft, vor allem aber neue Ideen für künftige Arbeiten sammeln", erzählt sie, und es ist ihr anzumerken, dass sie den Aufenthalt genießt. Allerdings, so schränkt sie ein, habe das nicht ganz geklappt. "Ich habe zwar viele Ideen für neue Arbeiten gesammelt, doch genutzt habe ich die Zeit vor Ort vor allem, um schon lange angefangene Arbeiten endlich fertigzustellen", so die Künstlerin. "Aber das ist fast noch besser", verrät sie mit einem zufriedenen Schmunzeln.

Drei Künstler stellen aus

Ihre Mitstreiterin, Petra Horn, die seit gut vier Jahren im benachbarten Kreuzbruch lebt, kann das bestätigen. Sie ist die Rationale und Strukturierte, die die Ausstellung mit verschiedenen Druckgrafiken, ausgeführt in Brandenburger Rot auf altem Linnen, beisteuert. Sie hat die Zeit genutzt, um verschiedene Materialien für ihre Drucke zu sammeln – darunter Bierdeckel und -flaschen, Sektkorken und mit Luft gefüllte Verpackungsfolie. Inspiriert vom Grundriss des Grundstücks ist ein abstrakter Plan entstanden. "Sehen Sie, dort könnten sich die Sekttrinker zu einem Plausch versammeln, während sich dort an der Bank eher die Biertrinker einfinden können. Jeweils durch die farblichen Umrisse von Korken und Flaschenböden ist so eine geometrische Fläche entstanden.

Der Dritte im Bunde ist der Maler Manfred Zémsch aus Wandlitz, der die Schau mit Bildern bereichern wird. Sein Motto lautet: "Augenblicke sind meine Inspiration. Kunst soll vergnügen und unterrichten."

Was die so unterschiedlichen Künstler verbindet, das ist der Spaß, den sie haben, wenn sie ihre Arbeiten anfertigen und natürlich auch der Öffentlichkeit präsentieren. "Wir wollen keine Meinung vorgeben, wie wollen einfach zeigen, dass Kunst auch spaßig sein kann", so das klare Statement von Julia Lipinsky, die noch damit beschäftigt ist, ihren großformatigen Arbeiten, Leben oder in diesem Fall Luft einzuhauchen. Sie hat verschiedene Stoffe genutzt, um daraus Neues zu fertigen. Was? "Da bin auch ich manchmal überrascht", verrät sie. Denn die Stoffhüllen allein sind nur das halbe Kunstwerk. Es ist erst fertig, wenn die prall mit Luft gefüllten Ballons der Hülle eine Form geben.

Studiert hat die Künstlerin Bildhauerei und Modedesign. Insofern sei eine logische Folge, Stoffe zu nutzen. Doch es sind Sachen, die andere ausrangiert haben – Jeans und Hemden beispielsweise. Die hat sie zerstückelt und neu zusammengesetzt. "Ich gebe den Materialien ihr Leben zurück. Sie sind kein Müll, ich ändere nur ihre Form und das Aussehen und gebe ihnen eine neue Art der Existenz", erklärt sie. Überdimensional große Blumen und Tiere sind so entstanden. Aus ausrangierten Federbällen hat sie unter anderem eine Gruppe von Gänsen zusammengesetzt, die zwar nicht gackern können, dafür aber neugierig auf die Schau machen.