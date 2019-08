In Krügersdorf wächst die Rekordeiche

Olaf Gardt

Krügersdorf (MOZ) Die vom Stammumfang her gewaltigste Eiche Brandenburgs steht in Krügersdorf. Die Dicke Eiche am Feldweg zum Wildgehege wird ihrem Namen damit mehr als gerecht. Der Eichenexperte Reiner Lippert attestierte dem Baum im Jahr 2016 einen Brusthöhenumfang (gemessen in 1,30 Meter Höhe) von 10,26 Metern. Wikipedia gibt für das Jahr 1991 einen Umfang in Höhe von einem Meter von 10,15 Meter an, das ist Platz sieben der Eichen in Deutschland, europaweit kommt der Baum damit auf Platz 23. Zudem hat das Naturdenkmal Krügersdorfer Eichen einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Dort sind insgesamt fünf Bäume verzeichnet. Die Dicke Eiche mit einem Umfang von 10,45 Meter, so ist er auch auf der Infotafel am kleinen Rastplatz vor dem Baum angegeben. Zum Naturdenkmal gehören außerdem zwei Bäume in unmittelbarer Nähe, sowie die prächtige Bouquet-Eiche an der B 246 (Umfang 8,70 Meter) und die Trauer- oder Begräbniseiche am Abzweig nach Reudnitz (5,70 Meter). An einem erst in diesem Jahr angebrachten Schild ist für die Dicke Eiche ein Umfang von 10,22 Metern angegeben. Dieser wurde im Rahmen der Spitzenbaumaktion des Landesverbandes Deutscher Wald im Jahr 2014 ermittelt. Wir haben mit Ortsvorsteher Karlheinz Sommer auch nachgemessen. An der dicksten Stelle lag der Umfang gestern bei 10,99 Meter.