SPD will Buswartehäuschen begrünen

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Auch wenn die Grünen ihren Antrag zum Ausrufen des Klimanotstands in Hennigsdorf nochmals modifizieren wollen, werden sie dafür heute im Stadtparlament kaum eine Mehrheit finden. In einem zweiseitigen Papier, das mit "Politischer Erklärung" überschrieben ist, kritisieren die Sozialdemokraten mit deutlichen Worten den Antrag der Grünen.

"Der Schutz unseres Klimas ist für die SPD eine zentrale Aufgabe", versichern die Unterzeichner. Zugleich verweisen der Fraktionschef Patrick Krüger und Werner Hoffmann, Vorsitzender des Ortsvereins, dass man sich "gegen allgemeine, plakative Resolutionen" ausspricht. Weiter heißt es, dass die Grünen "das zukünftige Handeln der Stadt gänzlich dem Klimaschutz unterordnen" wollen. "Klimaschutz-Maßnahmen dürfen nicht kosten was es wolle", argumentieren die Sozialdemokraten. Sie beschwören gar die Gefahr herauf, dass einseitig für den Klimaschutz ausgegebene Gelder "dann eventuell in Kindergärten, Schulen, Vereinen oder im Wohnungsbau fehlen".

Die Sozialdemokraten schließen sich damit im Wesentlichen der jüngst im Bauausschuss vorgetragenen Argumentationskette der Stadtverwaltung an. Wenn Krüger und Hoffmann von "allgemeinen, plakativen Resolutionen" sprechen, lassen sie allerdings außen vor, dass die Grünen mit ihrem Antrag auch einen Maßnahmenkatalog vorschlagen. Unter anderem wird vorgeschlagen, eine Verkehrswende in der Stadt einzuleiten und dafür zu sorgen, dass Neubauten klimaneutral mit Energie versorgt werden.

Erst in der vorigen Woche hatte das Potsdamer Stadtparlament – unter anderem auf Antrag der dortigen SPD – den Klimanotstand ausgerufen. Damit wird die Stadtverwaltung der Landeshauptstadt beauftragt, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem künftig alle Entscheidungen des Stadtparlaments hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das Klima bewertet werden.

Hennigsdorfs SPD versichert nicht nur, sich ebenfalls für den Umweltschutz einzusetzen, sondern hat zur heutigen Sitzung auch eine dahingehende Anfrage gerichtet. Sie will wissen, ob die Buswartehäuschen in der Stadt mit Sedum-Pflanzen begrünt werden können. Dabei handelt es sich um solche mit dickfleischigen Blättern, die Wasser speichern und Kohlendioxid durch Fotosynthese in Sauerstoff umwandeln. Vorreiter dieser Form der Begrünung ist die holländische Stadt Utrecht. Leipzig ist gerade dabei, einen Teil der neuen Wartehäuschen zu begrünen und wirbt dafür mit dem Slogan "Moderne Wartehäuschen mit Klimabonus".

Auch in Hennigsdorf ist Dachbegrünung kein Fremdwort. Als das Rathaus vor gut 15 Jahren entstand, wurde das Dach ebenfalls bepflanzt. Bei den Bushaltestellen sieht die Verwaltung dahingehend allerdings ein Problem. "Es ist davon auszugehen, dass Fahrgastunterstände mit Dachbegrünung teurer in der Anschaffung und auch in der Unterhaltung sind", heißt es in der Beantwortung der SPD-Anfrage. Die bestehenden Wartehallen könnten nicht einfach bepflanzt werden. Hier wäre es nötig, das Dach auszutauschen. Das wiederum würde pro Haltestelle zirka 3 000 Euro kosten. Bei einer Neuanschaffung würden sich die Kosten pro Fahrgastunterstand um 700 Euro verteuern. Zugleich müssten pro Unterstand jährlich 700 Euro in die Unterhaltung gesteckt werden. Im Rathaus rechnet man mit jährlich zwei Zustandskontrollen und vier Wartungsgängen.

Firmen, die eine solche Begrünung anbieten, argumentieren gegenteilig. So ist auf der Internetseite www.sempergreen.com zu lesen, dass die Sedum-Bepflanzung "besonders pflegeleicht" sei, "wenig Unterhalt" erfordere und damit "minimalen Wartungsaufwand" erzeuge.

In der Stellungnahme des Rathauses wird zudem zu bedenken gegeben, dass ein Austausch der Wartehallen-Dächer "eine Förderschädlichkeit hervorruft". Damit wird darauf Bezug genommen, dass der Landkreis einen Teil der Hennigsdorfer Wartehäuschen zu 50 Prozent finanziert hat. Dahinter steht die Befürchtung, dass der Kreis bei einem Umbau der Wartehallen Fördergelder zurückfordern könnte. Kreissprecherin Costanze Gatzke beruhigt: "Es sollte nicht förderschädlich sein, wenn die Stadt grüner gemacht werden sollte. Wir sehen keine Förderschädlichkeit." Allerdings rät sie, dass die Stadt Kosten und Nutzen abwägen sollte, ehe sie einen Umbau vornehmen lässt. Sollte die Stadt über das Förderprogramm weitere Bushaltestellen finanzieren wollen, könnte der Wunsch nach einer Begrünung in den Förderantrag mit aufgenommen werden. "Wir sollten dazu vielleicht mal ins Gespräch miteinander kommen", sagt sie in Richtung Hennigsdorfer Stadtverwaltung. Die rät übrigens der SPD, im Stadtparlament einen Grundsatzbeschluss zu fassen. In diesem könnte festgehalten werden, dass neue Wartehäuschen eine Dachbepflanzung erhalten sollen. Von einer Umrüstung der Vorhandenen wird hingegen abgeraten.