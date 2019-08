Pferde zeigen sich weniger kooperationsbereit

Undine Nauck

Frankfurt (Oder) Die Kreismeister des Kreisreiterverbandes im Landkreis Oder-Spree stehen fest. In der Dressur siegte in der Leistungsklasse 6 Isabell Voss vom RC Oder-Spree vor Jenny Kunert (RV Beerfelde) und Barbara Papendorf (RV Gutshof Behlendorf). In der LK 5 sicherte sich Linda Wiechert vom RV Mixdorf den Titel, ihr folgen Susanne Benter (RV Spreenhagen) und Stefanie Lorenz-Radeke (RV Petit Cheval) auf den Plätzen.

Die neue Kreismeisterin im Springen der LK 6 ist Sandra Fiedler-Korn vom RV Spreetal. Charlotte Berg (RV Hohenwalde) kam auf Rang 2 vor Jasmin Schwiegk (RV Petit Cheval). Anna Lieske vom RV Spreetal siegte in der LK 5, Viepke Lorenz (RV Bad Saarow) wurde Zweite, Diana Beyer (Kurmärkischer RV Schneeberg) landete auf dem Bronzerang. Bettina Kuss vom RV Beeskow sicherte sich in der LK 4 den Titel.

Es war wieder ein hartes Stück Arbeit für die Teilnehmer. Galt es doch, eine Qualifikation- und eine Finalprüfung in den Leistungsklassen in Dressur und Springen zu bestreiten. "Ungewöhnlich zeigten sich viele Pferde in den Finals nicht mehr ganz so kooperationsbereit. Daher wurde die Rangfolge kräftig durcheinander geschüttelt. Und das lag weder am Wetter noch an den Bedingungen. Da hatte der Verein Hohenwalder Pferd und Reiter unter Leitung von Tino und Silke Pöschke mit ihren fleißigen Helfern beste Voraussetzungen geschaffen. Pferde sind halt keine Maschinen", erklärte Undine Nauck, Vorsitzende des Kreisreiterverbandes.