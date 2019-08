Heftig Dampf zum Auftakt der Kreisoberliga

Ingo Muhme

Schönow Für Rot-Weiß Schönow ist der Saisonstart geglückt. Doch es war eine sehr schwierige Aufgabe, die das Team von Tobias Robel über die gesamte Spielzeit aufgedrückt bekam. "Ich bin schon sehr froh, dass wir das hier heute bewerkstelligt und vor allem hinter uns haben. An den Ahrensfeldern werden sich noch einige die Zähne ausbeißen", sagte Robel nach Spielende, sichtlich gestresst. Denn das, was die 120 Zuschauer präsentiert bekamen, war aus der obersten Schublade der Kreis­oberliga und dies schon am ersten Spieltag.

Die Begegnung benötigte keine Aufwärmphase. Es ging von Beginn an intensiv zu, mit vielen rassigen Zweikämpfen und auch spielerischer Note. Die erste Möglichkeit hatte Ahrensfelde nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld, den Pascal Klinkmann mit dem Kopf knapp neben den Kasten setzte (4.). Die favorisierten Schönower brauchten in der Folge schon alle Kräfte, um die Randberliner, die sehr couragiert auftraten, das eigene Spiel aufzudrücken. Dies gelang aber nur in Ansätzen, wobei Niklas Jorks in der 8. Minute, vollkommen freigespielt, das 1:0 auf dem Fuße hatte und den Ball kläglich neben das Gehäuse setzte.

Kampf um jeden Zentimeter

Die Partie bot sehr viel, vor allem Kampf um jeden Zentimeter gepaart mit reichlich Leidenschaft, dass der Partie eine unheimliche Spannung brachte. Was ein wenig fehlte, waren klare Torchancen. Nach gut zwanzig Minuten verflachte das Spiel etwas, ohne aber den Reiz zu verlieren. Ein sehenswerter Spielzug über die rechte Seite, mit einem Steilpass auf Rik Roelofs, der mit Augenmerk in den Fünfmeterraum passte, brachte das erlösende 1:0 für die Hausherren. Christoph Spitze war eingelaufen und brauchte nur noch seinen Fuß hinhalten (23.). Der Treffer erzeugte bei Rot-Weiß nun mehr Sicherheit und Überlegenheit, was die Gäste in der Folge mehr Abwehrarbeit verrichten ließ. Doch trotz guter Möglichkeiten und auf Gästeseite sporadischer Angriffe, richtete man sich wohl schon auf die Halbzeitpause ein. Der Pfiff, den Schiedsrichter Benjamin Grüber in den 45. Minute abgab, galt nicht dem Ende, sondern einer Strafstoßentscheidung. Peter Erdmann hatte im Laufduell Marcel Riemer zu Fall gebracht und den Gästen damit die Möglichkeit gegeben, mit einem Remis in die Pause zu gehen. Der eingewechselte Leon Sill ließ sich nicht zweimal bitten, traf mittig ohne Abwehrchance für Rot-Weiß-Keeper Hubertus Zschorlich (46.).

Weiter so nach dem Wechsel

Die Intensität aus dem ersten Durchgang setzte im zweiten nahtlos an. Ein langer Ball auf Rik Roelofs brachte dann das 2:1 und im Anschluss an den Treffer reichlich Diskussionen. Roelofs hatte wohl, aus Ahrensfelder Sicht, den Ball klar im Abseits angenommen und Ahrensfeldes Keeper Martin Vohrer in Stürmermanier keine Abwehrmöglichkeit gelassen (55.). Es half nichts, Schiedsrichter Grüber und der für diese Situation verantwortliche Assistent ließen sich nicht umstimmen, sodass Grün-Weiss nun noch mehr aufbieten musste. Dabei machten die Gäste in der Folge den Fehler, mehr den Focus auf den Referee zu legen, anstatt die aufgekommenen Emotionen in ihre eigene Spielqualität einzubringen. So kam es wie es kommen musste. Ein weiter Abschlag von Zschorlich und ein Sekundenschlaf von seinem Gegenüber Vohrer, der zu spät reagierte und von Roelofs überköpft wurde, brachte mit dem 3:1 die umjubelte Entscheidung (86.).

"Ich denke, wir haben schon nicht unverdient gewonnen. Die Summe der Chancen spricht für uns. Für den ersten Spieltag war da schon heftig Dampf drin", so Tobias Robel nach dem Abpfiff. GWA-Trainer Daniel Lüß haderte schon etwas. "Ein Unentschieden, so denke ich, wäre wohl verdient gewesen. Ich habe beide Mannschaften auf Augenhöhe gesehen. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden, obwohl wir in der zweiten Halbzeit einfach zu viel erzählt haben."