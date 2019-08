Kai Beißer

Fürstenwalde (MOZ) "Ich habe jede Menge Nachrichten gekriegt, dass sich alle wieder von ihren Blessuren erholt haben", sagt Bernd Stiegel lachend. Der 60-Jährige hatte maßgeblichen Anteil am Zustandekommen des Legenden-Spiels zu "100 Jahre Fußball in Fürstenwalde" zwischen einer DDR-Oberliga-Auswahl und einer Mannschaft mit ehemaligen Akteuren von Dynamo Fürstenwalde, aber auch vom FC Vorwärts Frankfurt und von Stahl Eisenhüttenstadt. "Es war gar nicht so einfach und ein ziemlicher Aufwand, alle Leute anzuschreiben und eine schlagkräftige Truppe zusammen zu bekommen. Aber alle hatten große Lust zu kommen, und das Feedback im Nachhinein ist überragend", sagt Stiegel, der seit dem Frühjahr als Sportlicher Leiter beim FSV Union fungiert.

Nach der Partie, die 8:2 für die Ex-Oberliga-Kicker endete, saßen die Spieler noch lange im Friesenstadion zusammen. Der Tenor von Olaf Schnürer und Frank Neupert, Volker Moritz, Andreas Reischert und Trainer Harry Rath: Wir sollten bei nächster Gelegenheit wieder und vielleicht sogar regelmäßig als "Ostbrandenburg-All-Stars" solche Spiele bestreiten.