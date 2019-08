Stadioncross mit Deutschem Meister

Holger Franke

Eisenhüttenstadt Zur zweiten Station der Abendsportfeste des Landesstützpunktes Frankfurt trafen sich die Vereine SC Frankfurt, Leichtathletik in Beeskow und Gastgeber BSG Stahl auf der Anlage der Eisenhüttenstädter in der Eisenbahnstraße. Bei besten äußeren Bedingungen gingen 91 Sportler in den Altersklassen U 8 bis U 14 an den Start. Obwohl erst 14 Tage nach Ferienende, wurden doch schon einige gute Leistungen erreicht. In erster Linie diente der Wettkampf der Zusammenstellung für die Landesmeisterschaften am 31. August in Königs Wusterhausen.

Weiterhin wurde schon nach Teilnehmern für die Team-Landesmeisterschaft im September gesucht. Für die Staffeln und das Team gehen die Stützpunktvereine gemeinsam an den Start, um die leistungsstärksten Sportler zusammenzubringen und damit konkurrenzfähig zu sein. In der letzten Zeit wurde das immer mit Staffelmedaillen in der mU12 und wU14 bewiesen. So liefen am Anfang das Team Oder-Spree 1 mU12 und die Staffeln Team Oder-Spree 1 und 2 wU12 gegeneinander. Es sollten erst mal alle Staffelpositionen besetzt und erste Wechsel geprobt werden. Mit einer Zeit von 30,2 s gewann die Staffel mU12 vor beiden Mädchenstaffeln deutlich, die 31,6 s und 33,6 s liefen – wobei bei den Wechseln noch deutlich Luft nach oben ist.

Danach startete der Wettkampfabend mit den Einzeldisziplinen. In der Kinderleichtathletik der U 8 gingen vier gemischte Mannschaften an den Start. Beeskow stellte mit den Spreezwergen und den Spreemäusen sogar zwei Staffeln. In erster Linie diente diese Wettkampfform dem kindgerechten Sporttreiben in der Gruppe mit Spaß und langsamen Heranführen an die Leichtathletik.

Hier zeigte sich auch, dass man seinem Heimatverein auch nach langer Zeit verbunden sein kann. Denn der Stadioncross am Ende wurde sehr zur Freude der Kinder von Niklas Albrecht, zweifacher Medaillengewinner bei Deutschen Meisterschaften im Wurf, angeführt. Am Ende gab es zwei punktgleiche Sieger, die Spreezwerge und den SC Frankfurt, vor der BSG Stahl und den Spreemäusen.

Für die U 10 bis U 14 ging es in Einzeldisziplinen durch den Wettkampf. Für gute Ergebnisse aus Eisenhüttenstädter Sicht sorgte Dean Maschke mit neuen Bestleistungen im Weitsprung mit 3,63 m und erstmals über 800 m unter der Dreiminutengrenze mit 2:59 min. Da der Abendsport als Wettkampf angemeldet wurde, können alle Ballwurf und Weitsprungergebnisse in offizielle Bestenlisten einfließen. Im Lauf ist es nicht möglich, da nur eine Handstoppung vorhanden war. Weiteres gutes Ergebnis bei den Jungen war der Ballwurf von Emil Gliese mit 32 m, was Platz 1 bedeutete. Bestes Ergebnis bei den Mädchen der U 10 waren 22,5 m im Ballwurf von Nele Albrecht und ein 2. Platz. In der U 12 stellte die BSG Stahl die stärkste Altersklasse. Malte Kemmel konnte die 60 m in 9,1 s gewinnen. Im Weitsprung zeigte Max Erhard seine Stärken, er gewann mit 4,42 m souverän.

Die WKU12 waren aus Eisenhüttenstädter Sicht genauso gut wie die Jungen besetzt und auch gut verteilt. Über die 60 m siegten zeitgleich Marie Holland und Alea Bahro in 9,6 s klar. Im Weitsprung stand Alea Bahro mit 4,00 m ganz oben. Den Ballwurf gewann dann die Dritte im Bunde: Mia Fabienne Weichert warf den Ball auf 38,0 m und neue persönliche Bestleistung und gewann damit sicher. In der U 14 ging ein kleines Teilnehmerfeld an den Start. Dreimal über den 1. Platz konnte sich Lena Marie Luft freuen. Sie siegte über die 75 m in 11,2 s, im Weitsprung mit 4,09 m und im Speerwerfen mit 15,40 m.

Hagen Pohle betreut Team

Großen Anteil am erfolgreichen Durchführen des Wettkampfes hatten auch wieder die Eltern. So wurden fast 30 Kampfrichterposten an den Wettkampfanlagen zur vollen Zufriedenheit aller Teilnehmer abgesichert. Nicht nur, dass auch ehemalige erfolgreiche Leichtathleten der BSG Stahl wie Annika Muhs und Niklas Albrecht mithalfen, wurde das Beeskower Team von Hagen Pohle betreut. Er ging schon am nächsten Tag in Beeskow bei den Deutschen Meisterschaften im Bahngehen an den Start. Die letzte Station der Abendsportfeste findet am 20. September in Beeskow statt.