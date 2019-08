Feuerwehren laden ein

Annette Herold

Erkner (MOZ) Mit einem großen Eventtag feiert die Freiwillige Feuerwehr Erkner am Sonnabend ihr 130-jähriges Bestehen. Los geht es um 10.15 Uhr am Busbahnhof mit einem Fahrzeugkorso durch die Stadt zur Feuerwache, Am Kurpark 16–17. Dort ist bis 18 Uhr den ganzen Tag über Programm.

So zeigen die Jugendfeuerwehr um 11.45 Uhr und die Einsatzabteilung um 12.45 Uhr einen Einsatz bei einem Verkehrsunfall. Interessierte können das Feuerwehrgerätehaus besichtigen, und es gibt eine Präsentation der Einsatzkleidung verschiedener Epochen. Besuchern werden die Geräte zur Technischen Hilfeleistung gezeigt, Maßnahmen der Ersten Hilfe vorgeführt, und ein Kinder-Gewinnspiel ist geplant.

Ebenfalls am Sonnabend lädt die Freiwillige Feuerwehr Schöneiche zum Tag der offenen Tür ein. Von 9 bis 14 Uhr sind Besucher an der Feuerwache, Brandenburgische Straße 86a, willkommen. Auch die Schöneicher Feuerwehrleute, die am Nachmittag noch ihren Erkneraner Kameraden einen Besuch abstatten wollen, haben unter anderem Vorführungen vorbereitet. Die Polizei kodiert Fahrräder.