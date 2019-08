53 Euro Entschädigung für Dauer-Lärm von der Autobahn

Ines Weber-Rath

Güldendorf (MOZ) Angesichts nicht enden wollender Staus auf der A12 denkt mancher (Verkehrs-)Politiker hierzulande über den sechsspurigen Ausbau der Autobahn nach. Für Thomas Bock eine Horrorvision. Der Güldendorfer wohnt an der Autobahn – und kämpft seit über 15 Jahren um Lärmschutzmaßnahmen. Bislang vergebens. Ende Juni hat sich Bock ans Umweltbundesamt gewandt. Jetzt liegt die Antwort vor: Die Behörde erklärt sich für nicht zuständig, empfiehlt ein Gutachten und verweist auf die Lärmschutz- Richtlinie für Straßen. Die kennt Thomas Bock fast auswendig.

Sein Schriftverkehr mit Behörden in der Sache begann 2003. Da lag der zweispurige Ausbau der A12 zehn Jahre zurück. Die Lärmbelastung hatte seitdem stetig zugenommen. Als Bock das Grundstück erworben und 1983 bebaut hatte, "fuhr hier kaum ein Auto", sagt der Güldendorfer.

Dass der durch den Ausbau deutlich höhere Verkehrslärm eine "Beeinträchtigung der Außenwohnbereiche" bei Bock und seinen Nachbarn darstellt, hat das damalige Brandenburgische Autobahnamt 2003 eingeräumt – und der Familie eine Vereinbarung und Entschädigung angeboten: Für 53 Euro sollte sie auf alle weiteren Ansprüche verzichten. Thomas Bock (65) spricht von einer "unglaublichen Arroganz".

Seitdem ist nichts besser, sondern für ihn und viele weitere Betroffene, vor allem in Güldendorf und Markendorf-Siedlung, immer schlimmer geworden. Davon künden die Fakten von der Autobahn-Zählstelle bei Güldendorf: 2003 fuhren hier im Schnitt 3200 Lkw, 2017 schon 11 700 – pro Tag! Insgesamt wurden im Schnitt 27 800 Fahrzeuge am Tag gezählt.

Wie hoch die Lärmbelastung ist, misst Thomas Bock regelmäßig mit einer App. Es seien durchschnittlich 70 Dezibel, am Tag und in der Nacht. Zulässig sind 55 Dezibel am Tag und 40 in der Nacht. Doch Bocks Messergebnisse zählen nicht. Sondern das amtliche Schallschutzgutachten aus dem Jahre 2010. Jetzt lägen Ergebnisse einer neuen schalltechnischen Untersuchung vor, heißt es aus dem zuständigen Landesbetrieb Straßenwesen. Die "Abstimmung zur weiteren Verfahrensweise" laufe.

Ziel ist Temporeduzierung

Thomas Bock will Zweierlei: Eine Geschwindigkeitsreduzierung für Lkw von 80 auf 60 km/h im bewohnten Bereich. Und Schallschutzwände für die Betroffenen. "Im Westen gibt es die überall", weiß der ehemalige Spediteur, der nun im Ruhestand – und von Ruhe weit entfernt ist. Die Stadtverwaltung und Güldendorfs Ortsbeirat haben den Antrag auf Geschwindigkeitsbegrenzung an den Landesbetrieb gestellt. Die Antwort steht aus.