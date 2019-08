Gemischte Gefühle im Sand

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Der Handball im Strandsand hat es wirklich nicht einfach, mal annähernd die Bedeutung vom größeren Bruder, dem Beachvolleyball zu bekommen. Beim 4. Brandenburger Beachhandball Cup der Zoenenboys Eberswalde auf dem Sportplatz des OSV fanden sich gerade mal sieben Mannschaften ein, vier davon in der Frauenkonkurrenz. "Eigentlich sollte es gleichzeitig die Landesmeisterschaft sein, aber da bei Männern und Frauen nur je eine Brandenburger Mannschaft vertreten ist, weiß ich noch nicht genau, wie wir verfahren", sagte Wolfgang Hartisch, Vizepräsident Breitensport und Entwicklung vom Handball-Verband Brandenburg, vor der Eröffnung. Viel hat sich daran auch im Nachgang nicht geändert.

Stahl-Mädchen sind noch neu

"Wir spielen zum ersten Mal Beachhandball, ich bin ja mal gespannt, wie es klappt", sagte Sylvia Schwalm, Co-Trainerin des weiblichen Teams von Stahl Finow. Am Tag davor hatten ihre Schützlinge einen Crashkurs in der Regelkunde bekommen, nun stand die Praxis an.

Altersmäßig bunt gemischt waren die fünf Stahl-Mädchen – A- und B-Junioren zusammen. So spielen sie auch in der Saison im Hallenhandball bei den A-Junioren in der Brandenburgliga. "Wir haben elf Mädchen in der Mannschaft, jedoch eben gemischte Altersklassen. Deshalb müssen wir auch in der höheren Altersklasse im Ligabetrieb antreten", erklärte Sylvia Schwalm. Die Brandenburgliga-Saison ist für die Finowerinnen eine neue Erfahrung, denn bisher spielten sie in der Kreisliga. Doch bei der A-Jugend reicht das Teilnehmerfeld nicht dafür aus, eine eigene Kreisliga aufzubauen. Deshalb ist die unterste Spielklasse gleichzeitig auch die höchste in Brandenburg.

Im Feld Beachhandballerinnen waren die Stahl-Mädchen die Nesthäckchen mit teils gerade mal 16 Jahren. Die Aufforderung von Turnierorganisator Mirko Wolfgramm an die anderen Frauenmannschaften die Finower Jugendmannschaft nicht so hart anzugehen, war gar nicht nötig. Beherzt suchten sie den Erfolg gegen die Frauenmannschaften aus Berlin. Als sicherer Rückhalt fungierte Sylvia Schwalm im Tor.

Beinahe hätte es auch zu einem Sieg gereicht, doch im Shoot out gegen ein Berliner Team vom SV Pfeffersport zogen sie aufgrund einer unbekannten Regelspitzfindigkeit den Kürzeren. "Hauptsache, es hat Spaß gemacht und das hat es", fasste Sylvia Schwalm danach zusammen.

Mehr Resonanz aus der Region

Spaß hat es auch den Pfeffersportlerinnen gemacht, nicht nur wegen des Cup-Erfolges der ersten Mannschaft, die sich "Wo der Pfeffer wächst" nannte. Auf Platz 3 hinter den Frauen vom FSV Berlin kam das Team Pfeffersport II "Der Teufel trägt Kempa". Mittendrin war Monique Schmidt, die beim Finowfurter SV das Handballspielen erlernt hatte. "Schade, ich hatte gehofft, dass mehr Resonanz gerade von den einheimischen Vereinen kommt", bedauerte sie. Gern hätte sie ehemalige Spielerinnen wiedergesehen. Verstehen konnte sie nicht, dass der Hallenhandball der Region zahlenmäßig auf dem Rückzug ist: "In Berlin haben wir so viel Zulauf, dass wir es kaum bewältigen können", erklärte sie.

Bei den Männern setzten sich die Zonenboys Eberswalde durch, deutschlandweit einer der wenigen reinen Beachhandballvereine. Trotzdem hat der Vorsitzende, Mirko Wolfgramm, eher eine gespaltene Meinung über die Zukunft des Sports. "Ich glaube nicht, dass der Beachhandball olympisch wird und so vielleicht einen Boom hierzulande auslöst. Dafür müsste dann der Hallenhandball Abstriche machen, heißt es vom IOC, und dazu ist dort keiner bereit", erklärte er. Doch wird es in absehbarer Zeit immer wieder Beachhandball-Turniere geben und auch wieder mit mehr Mannschaften, wenn sich Termine nicht überschneiden. Jedenfalls planen die Zonenboys schon den fünften Cup im nächsten Jahr, auch wenn Beachhandball eine Randsportart bleibt.

Mehr Infos:www.zonenboys.org