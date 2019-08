Ziemlich beste  Freunde

Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Artur K. und Edward B. haben vieles gemeinsam. Beide sind in den 30ern, stammen aus Lettland, sprechen die gleiche Sprache und leben in dem Dorf Kienitz. Sie arbeiteten auf dem Bau beim gleichen Arbeitgeber. Am 16. März begann ihr Urlaub. Um das zu begießen, zogen sie an jenem Tag in Słubice um die Häuser. Auf dem Rückweg gerieten sie in Streit, prügelten sich auf der Stadtbrücke, erst mit den Fäusten, dann trat Artur auf den am Boden liegenden Edward ein – gegen Oberkörper, Hals, Kopf. Edward wurde blutüberströmt ins Krankenhaus gebracht. Diagnose: Schädel- und Nasenbeinbruch. Artur K., selbst verletzt, zog von dannen und trank weiter. Noch nach der Festnahme am folgenden Tag wurden 2,01 Promille bei ihm gemessen. Seither ist er in Untersuchungshaft.

Nun sitzen die beiden an einem Mittwoch im August im Amtsgericht. Artur K. auf der Anklagebank, angeklagt wegen gefährlicher, das Leben gefährdender Körperverletzung. Edward B. ist genesen, ohne bleibende Schäden, und sagt als Zeuge aus. Wie konnte es zwischen zwei Freunden zu einem so unglaublichen Gewaltausbruch kommen? Auch das Verfahren liefert darauf keine Antwort. Artur K. hat zwar ein paar Geldstrafen wegen Diebstahls auf dem Buckel, ist aber nicht durch Aggression aufgefallen. Mit dem beschuhten Fuß hielt er sich am Brückengeländer fest, um noch mehr Wucht zu entfalten, berichteten Zeugen. "Wir hatten Streit. Ich erinnere mich nicht weshalb. Ich war aggressiv durch den Alkohol", sagt der Angeklagte, der die Tat schon bei der Festnahme einräumte. "Wir haben viel getrunken und uns geprügelt. Warum, weiß ich nicht", sagt Edward B. fast wortgleich. Groll ist zwischen den beiden nicht zu spüren. Edward B. wohnt sogar in Arturs Wohnung seit dieser in U-Haft sitzt. "Haben Sie danach mit dem Geschädigten nochmal über die Sache gesprochen?", fragt Richterin Schneewolf den Angeklagten. Natürlich habe man Kontakt, man sei befreundet, sagt K. irritiert. Aus der Haft hatte K. einen kurzen Brief an B. geschrieben und sich nach dessen Befinden erkundigt. Das hielt ihm die Richterin neben dem Geständnis und einer günstigen Sozialprognose zugute – der Arbeitgeber hatte ihm zwar gekündigt, ihm aber eine Wiedereinstellung in Aussicht gestellt. Das Urteil: ein Jahr Freiheitsstrafe, ausgesetzt auf drei Jahre zur Bewährung. K. muss die Kosten des Verfahrens tragen und seinem Freund 500 Euro Schmerzensgeld zahlen. Zu dessen Freude kommt K. aus der U-Haft frei.