Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Klinik für Urologie des Asklepios Klinikum in Schwedt hat derzeit zwei Chefärzte. Dr. med. Salah Al-Dumaini ist seit 1. Juli neuer Chefarzt an der Seite von Chefarzt Prof. Dr. Rüdiger Heicappell. Die Neueinstellung war ursprünglich für Herbst geplant und überraschend vorgezogen worden, als ein Facharzt wegen Krankheit ausfiel. Jetzt leiten beide Chefärzte die Klinik gemeinsam, bis Rüdiger Heicappell Ende Dezember seinen Job als Chefarzt abgibt und sich auf die Urologie-Sprechstunde und die Aufgaben des Ärztlichen Direktors und des Lehrbeauftragten für die Studenten aus Stettin konzentriert.

Salah Al-Dumaini kam als 19-Jähriger aus dem Jemen in die DDR, studierte in Leipzig und Jena Medizin und arbeitete zuletzt als Oberarzt in der Havellandklinik in Nauen. Er ist Deutscher, mit einer Ärztin verheiratet und hat vier Kinder. Dr. Al-Dumaini gilt als Spezialist für minimalinvasive Chirurgie, so genannter Schlüsselloch-OPs.