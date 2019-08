Umbau des Bahnhofsplatzes Tantow

Oliver Schwers

Tantow (MOZ) Verkehrsministerin Kathrin Schneider hat sich bei einem Arbeitsbesuch in der Gemeinde Tantow über den Stand der Bauarbeiten an der Park+Ride- und Bike+Ride-Anlage am Bahnhof informiert. Der Bahnhofsvorplatz wird umgestaltet, die Flächen werden befestigt und neu geordnet. Dabei entstehen 35 Stellflächen zum Parken und 24 Fahrradplätze.

Das Land Brandenburg unterstützt das Bauvorhaben mit mehr als 661 000 Euro aus dem Programm zur investiven Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs im Land Brandenburg (ÖPNV-Invest). Tantow liegt an der Stettiner Bahnstrecke und ist Halt der Regionalbahn RB 66 von Angermünde nach Szczecin.

In diesem Jahr unterstützt das Land 73 Projekte aus dem Landesförderprogramm ÖPNV-Invest. Dafür werden insgesamt 46,2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. "Wir wollen die Mobilität in allen Landesteilen verbessern. Der zweigleisige Ausbau der Bahnstrecke Berlin – Stettin kommt. Die Gemeinden an der Strecke investieren in die Gestaltung der Bahnhofsumfelder. Pendlerinnen und Pendler aus Deutschland und aus Polen, Auszubildende und Schüler werden von dem neu gestalteten Vorplatz profitieren. Neue Abstellplätze für Räder und Autos und barrierefreie Bushaltestellen werden den Umstieg auf die Bahn erleichtern. Wir schaffen mit dem Ausbau am Bahnhof Tantow ein neues attraktives Angebot für die Mobilität in der Region", sagte Verkehrsministerin Kathrin Schneider.

Das Projekt umfasst verschiedene Einzelvorhaben: Zu den 35 Stellplätzen gehört ein Stellplatz für Menschen mit Behinderungen und vier Kurzzeitplätze. Die Abstellanlage für Fahrräder bekommt ein Dach. Errichtet werden zwei Bushaltestellen mit Wetterschutzhaus. Eine Laderampe am Bahnhof verschwindet. Erneuert wird der Gehweg. Weiterhin entstehen eine Rampe und eine Treppe zum Bahnsteig. Zum Umfang der Neugestaltung gehören Sitzbänke und Grünflächen sowie Beleuchtung und Straßenentwässerung.

Fertigstellung im Dezember

Die Verbesserung des Bahnhofsumfelds in Tantow ist eine lange Forderung von Einwohnern, vom Amt Gartz und von vielen Fahrgästen. Die Station wird von der RB 66 angefahren. Einzelne Züge verkehren täglich über Angermünde, Eberswalde und Bernau durchgehend bis Berlin-Gesundbrunnen und stellen damit eine wichtige Direktverbindung zwischen Berlin und Stettin mit Halt in Tantow her.

Die nicht elektrifizierte, eingleisige Hauptstrecke Angermünde – Stettin wird bis zur polnischen Grenze durch die Deutsche Bahn AG für eine Höchstgeschwindigkeit von 160 Stundenkilometern grundhaft ausgebaut. Die Bauarbeiten am Bahnhof Tantow sollen bis Dezember 2019 beendet sein.