Neuling gewinnt auf der Kurzstrecke

Auf in den Scharmützelsee: Die Teilnehmer der Sprintdistanz starten in das 22 Grad warme Wasser zur ersten Disziplin, dem Schwimmen über 750 Meter. © Foto: Alexander Winkler

Roland Hanke

Bad Saarow (MOZ) Beim Zieleinlauf auf der Promenade am Seebad wollten die klatschenden und jubelnden Besucher bei jedem der acht Wettbewerbe gar nicht aufhören, die Sportler nach der dritten und letzten Disziplin lautstark anzufeuern. Das bewog die meisten Teilnehmer, trotz aller Strapazen einen zünftigen Endspurt einzulegen.

"Solch ein positives Echo, so viel Lob, Begeisterung und zustimmende Resonanz hatten wir wohl noch nie", zeigte sich selbst solch ein erfahrener Hase wie Helke Wannewitz, Chef des ausrichtenden TV Fürstenwalde sowie zusammen mit Jörn Fahlisch von Sonne 3000 Organisationsleiter, mehr als begeistert.

Der 71-Jährige hat den Umzug nach 15 Jahren Storkow nach Bad Saarow nicht bereut. "Das Konzept, welches uns wochen- und monatelang so viel Kopfzerbrechen, viele Abstimmungsgespräche und manche schlaflose Nacht bereitet hat, ist voll und ganz aufgegangen." Das sei so nicht unbedingt zu erwarten gewesen, denn Erfahrungswerte für eine solch große Veranstaltung in völlig neuer Umgebung habe es nicht gegeben.

Auch Jörn Fahlisch konnte es kaum fassen, dass alles wie am Schnürchen und fast reibungslos geklappt hat: "Ich freue mich über das positive Feedback von den Teilnehmern zur Strecke und dem Terrain – und natürlich über die vielen Zuschauer." Rund 1000 sollen beim Schwimmen, Radfahren und Laufen des 1. Scharmützelsee-Triathlons die Athleten angefeuert haben.

Und Letztere empfanden das sehr motivierend. So wie der Sieger auf der Sprintdistanz (0,75 km Schwimmen–23 km Radfahren–10 km Laufen) Max Lou Kerth vom TriTeam Neumünster. Der 16-Jährige aus Schleswig-Holstein gewann als Jüngster im Feld von mehr als 220 Startern in 1:10:32 Stunden.

Sprintsieger gefällt die Strecke

"Ich wollte schon immer mal einen ersten Wettkampf auf einer neuen Strecke bestreiten. Wir haben sehr gute Freunde in Erkner, wo ich im vorigen Jahr beim dortigen Triathlon auch den Sprint gewonnen habe." Das Ambiente am Scharmützelsee und die Strecken seien sehr gut. "Das war ein schöner Sieg, den ich auch meinem neuen Trainer Kai Frantzen zu verdanken habe. Nun bereite ich mich auf einen neuerlichen Start in Erkner vor."

Auch Sandra Cummerow vom Verein Multisport LOS, die in 1:18:53 als Erste der Frauen ins Ziel kam, schwärmte von einer "ganz prima Veranstaltung in toller Location. Ein paar Kleinigkeiten sind noch zu verbessern, darüber habe ich mit Helke und seinen Mitstreitern schon gesprochen", sagt die Sportlerin aus Königs Wusterhausen, deren Verein am Sonnabend, ab 10 Uhr, selbst Gastgeber ist – beim Schlosstriathlon in Kossenblatt mit fünf Wettbewerben, nun letztmals als Cross-Triahtlon.

Schulz-Geschwister vorn dabei

Auch der Gastgeber-Verein TV Fürstenwalde hatte einige Sportler am Start, während die meisten anderen zu den mehr als 120 Helfern gehörten. Und die Geschwister Lisa und Felix Schulz aus Merz waren vorn mit von der Partie. Die 20-Jährige wurde Sechste bei den Frauen und Dritte in ihrer Altersklasse TW 20 in 1:26:56 Stunden. "Trotz des regnerischen Wetters war der Scharmützelsee-Triathlon ein Hammerding", sagt Lisa, die zusammen mit ihrer Familie schon am Tag vor dem Wettkampf beim Aufbau geholfen hatte. Am Sonnabend beschließt sie ihre Wettkampfsaison in Kossenblatt.

Dort ist ihr Bruder Felix Schulz nur als ihrer Trainer dabei, denn sein Start auf der olympischen Distanz in Bad Saarow (1,5–46–10) war "mein Saisonhöhepunkt. Ich wollte unter die ersten Zwanzig und bin Zehnter in dem starken Feld geworden", erklärt Felix, der zugleich erstmals als Berlin-Brandenburger Meister gekürt wurde.

Mit 18 Jahren Premiere geglückt

Sieger auf dieser Distanz wurde Finn Große-Freese vom SC Neubrandenburg in 2:07:37. "Ich freue mich riesig über den Erfolg bei meinem ersten Wettkampf auf der olympischen Distanz", sagt der 18-Jährige, der einer der Jüngsten in diesem Feld der mehr als 270 Starter war. "Ich hatte am Anfang des Jahres nach einer Strecke für meine Premiere gesucht und auch schon von den guter Veranstaltungen des TV Fürstenwalde in Storkow gehört. So habe ich mich dann für den Scharmützelsee angemeldet", erklärt der Sportschüler.

Bei den Frauen gewann Marie Reichert vom SCC Berlin (2:32:52). Die 23-Jährige wurde zugleich Meisterin Berlin-Brandenburgs in der Altersklasse TW 20. "Ein schöner Wettbewerb. Die Radstrecke war etwas bergig und viele Wellen gab es im Wasser. Aber es hat riesigen Spaß gemacht."

"Es ist ein schönes Gefühl, die Premiere gemeistert zu haben. Allen Helfern, die mit Feuer und Flamme dabei waren, und Sponsoren gilt unser Dank", sagt Helke Wannewitz. "In einem Jahr folgt die zweite Auflage", versprach er.