Neuer Integrationsverein stellt sich vor

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Eine seiner ersten Aktivitäten war das Fest, mit dem er sich Mitte August in der Hegermühle vorstellte, eine weitere sein Beitrag zum Gartenfest im Nachbarschaftsgarten des Quartiersmanagements Hegermühle am Wochenende: Für die Unterstützung eines friedlichen und freundlichen Zusammenlebens von neuen und eingesessenen Einwohnern in der Region hat sich ein neuer Verein gegründet, der Verein für Integration und Bildung in Strausberg und Umgebung. Bei strahlendem Wetter und unter reger Beteiligung auch vieler Einheimischer feierten die muslimischen Neubürgerinnen und Neubürger der Region das weltweit begangene Pilger- oder Opferfest mit musikalischen Darbietungen und Spielen. Und natürlich gab es eine lange Tafel mit Spezialitäten aus der orientalischen Küche, die vielen Besuchern aus der Hegermühle mundeten. Bei der Gelegenheit stellte sich in Anwesenheit der Bürgermeisterin Elke Stadeler und ihrer Stellvertreterin Gudrun Wolf der neue Verein vor, dessen Ziel es u. a. ist, Integration und kulturellen Austausch zu fördern und zu einem friedvollen Zusammenleben aller beizutragen.