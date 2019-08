Vom Papyrus bis zur digitalen Bibel

Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit einem Gottesdienst wird sie am Sonntag, um 10 Uhr, im Beisein von Bürgermeister Claus Junghanns und Pfarrer Justus Werdin vom Ökumenischen Europa-Centrum eröffnet – die Wanderausstellung "Vom Papyrus zur digitalen Bibel". Für die Schau wird der Gemeinderaum der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde auf dem Hof an der Lindenstraße 17 zum Ausstellungsraum: Die Stuhlreihen weichen für die Ausstellungsstücke. Eines hatten die Verantwortlichen um Pastor Gerd Wolk fürs Foto schon mal aufgestellt: Den Nachbau einer originalen Gutenberg-Druckerpresse.

Der Gemeinderaum in dem imposanten Gebäude aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts mit seinen hohen Fenstern scheint wie gemacht für die Ausstellung, bei der es um nicht weniger als 6000 Jahre Kulturgeschichte geht. Sie wird anhand von kuriosen und wertvollen Ausstellungsstücken lebendig.

Das professionelle Design kündet von den Gestaltern der Wanderausstellung – Experten der Theologischen Hochschule Berg-neustadt. Ihnen ist es gelungen, viele Orginalexponate zu integrieren.

Die Ausstellung schlägt den Bogen von der Entstehung der menschlichen Sprachen über die Schrift. Sie geht der Frage nach, worauf die Menschen der ersten Kulturen schrieben und welches Schreibmaterial es gab? Und kommt dann zur Entstehung der Bibel. Wo die zehn Gebote standen, welchen Weg der Text und die Botschaft des meistgelesenen Buches der Welt nahmen und welche aktuellen Fragen die Bibel in der Forschung der Gegenwart aufwirft, das und mehr wird in der Ausstellung gezeigt.

Die Anfänge der Schriftsprache

Die Besucher dürfen sich auf Zeugnisse der mühsamen Anfänge der Schriftsprache, wie den Stein von Rossette, auf alte Handschriftensammlungen biblischer Papyri ebenso wie auf eine "Computerbibel" freuen.

Die Geschichte des Alten und Neuen Testaments werden dokumentiert. Zu sehen sind unter anderem Orginale und wertvolle Nachdrucke historischer Dokumente, wie die Gutenberg-Bibel und die Salzburger Armenbibel; Luthers erste Übersetzung von 1534 und die Mentellin-Bibel, eine deutsche Bibel, die bereits 70 Jahre vor Luther erschien.

Mit der Lesung ausgewählter Bibeltexte im Mehrgenerationenhaus Mikado haben die Veranstalter schon im Vorfeld auf die Bibelausstellung aufmerksam gemacht. Sie wird von interaktiven Führungen, Vorträgen und Events begleitet, kündigen die Veranstalter aus der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde an.

"Wir haben alle Schulen der Stadt eingeladen, dieses besondere, anschauliche Informationsangebot zu nutzen", sagt Pastor Gerd Wolk. Einige Klassen haben sich schon zum Besuch angemeldet. "Wir hoffen auf einen noch größeren Zuspruch", so Wolk. Zumal es nicht beim Anschauen und Zuhören bleiben muss. In einem Kreativbereich dürfen sich die Schüler ausprobieren, zum Beispiel an der Gutenberg-Presse.

Neben dem Pastor haben sich noch weitere Gemeindemitglieder seit etwa einem halben Jahr mit den Ausstellungsthemen beschäftigt, um Führungen durchführen zu können. Die Ausstellung ist von Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 13 Uhr, vor allem für Führungen für Schulklassen geöffnet. Von Montag bis Sonntag ist die Ausstellung am Nachmittag, jeweils von 15 bis 18 Uhr, für alle Interessierten geöffnet. Außerdem gibt es eine Reihe von Sonderveranstaltungen im Rahmen der Ausstellung, die bis zum 6. September zu sehen ist. So singt am Freitag, dem 30. August, ab 15 Uhr der Amselchor des Seniorenheims Albert Hirsch in der Ausstellung.

Es werden mehrere Abendveranstaltungen angeboten. Deren Redner wollen in unterschiedlicher Weise heraus fordern: Der langjährige Direktor der TU Braunschweig, Professor Werner Gitt, berichtet am 27. August, ab 19.30 Uhr über "Überraschungen in der Bibel". Er geht der Frage nach, ob Wunder wirklich unmöglich sind? Und fordert im Gespräch zwischen Christlichem Glauben und Naturwissenschaften heraus.

Vorträge über die Bibel

Am 31. August referiert, ebenfalls ab 19.30 Uhr, der Theologe Prof. Uwe Swarat über "Die Bibel als Maßstab für Glaube und Leben". Andreas Schmidt aus Chemnitz betrachtet am 3. September "Die Bibel im Licht der Geschichtswissenschaften". Und zum Abschluss gestaltet die gastgebende Gemeinde am 5. September einen "Kreativabend rund um die Bibel"

Der Eintritt in die Ausstellung und zu den begleitenden Veranstaltungen ist frei.