Ein Hauch Groko in Seelow

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Bei jeder Lohnerhöhung, jeder Investition und jeder neuen Auszubildendenvergütung zahlen die Bewohner eines Pflegeheimes das über ihren Eigenbeitrag mit", umriss Evelin Miethke aus Letschin ein Problem, das derzeit nicht nur ältere Menschen umtreibt. "Bewohner müssen sich auf einen Sockelbetrag einstellen können", forderte sie von Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD). Der war am Dienstag in die Begegnungsstätte der Volkssolidarität nach Seelow gekommen, um seiner Parteifreundin Simona Koß Schützenhilfe im Landtagswahlkampf zu geben. Und über Veränderungen im sozialen Bereich zu informieren, die vielen noch gar nicht bekannt sind.

Pflege als zentrales Thema

Wie etwa das erst in der vergangenen Woche durch die Groko in Berlin beschlossene Angehörigenentlastungsgesetz. "Angehörige, die weniger als 100 000 Euro im Jahr verdienen, werden nicht mehr zum Unterhalt in Heimen herangezogen", erklärte Heil. Bezüglich der von Evelin Miethke angesprochenen Problematik versicherte er, dass das Thema Pflege derzeit in fünf Arbeitsgruppen von drei Ministerien (Arbeit/ Soziales, Gesundheit und Familien) behandelt werde. Die Pflege sei für ihn Maßstab der Menschlichkeit einer Gesellschaft. Man brauche Fachkräfte und einen Tarifvertrag für ganz Deutschland. Der sei momentan nicht möglich, da die verschiedenen Träger von Pflegeeinrichtungen noch keinen Arbeitgeberverband haben. Der sei in Gründung. "Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen und eine bessere Entlohnung", so Heil. "Und wir müssen entscheiden, wie das finanziert wird, ob steuerlich oder über eine höhere Pflegeversicherung. Die Aufgabe ist nur solidarisch zu stemmen." Man müsse jetzt allerdings erst einmal errechnen, um welche Summen es letztlich geht. Spätestens 2020 soll auch das Thema Grundrente geklärt sein, so der Minister auf eine Anfrage, wann es endlich gleiche Renten in Ost und West gebe. 2024 steht als Termin fest. Das Problem im Osten sei, dass die Löhne oft sehr niedrig waren, besonders für Frauen, erinnerte der Minister. Die Einführung einer Grundrente sei deshalb sein persönliches Ziel und auch, dass es keine Bedürftigkeitsprüfung für die Grundrente – im Unterschied zur Grundsicherung im Alter – geben wird. "Wer 35 Jahre gearbeitet hat, dabei werden auch Kindererziehungszeiten und die Pflege von Angehörigen eingerechnet, der hat auch ein Recht, im Alter finanziell nicht vom Partner oder Zuschüssen des Staates abhängig zu sein", betonte Hubertus Heil. Es müsse zudem bei der Rente einen Unterschied geben zwischen jenen, die immer im Niedriglohnsektor gearbeitet haben und jenen, die eben zu Hause geblieben sind. Er denke nur an Frisösen, Reinigungskräfte oder Hilfsjobs. Sie müssen derzeit genauso Grundsicherung beantragen.

Chancen für Langzeitarbeitslose

Ines Mischker aus Golzow verwies auf ein Dilemma bei der Arbeitsförderung. Das Museum "Kinder von Golzow" brauche Kräfte. Die meist verbundene Verpflichtung, nach der Förderung ein festes Arbeitsverhältnis einzugehen, könne sich der Verein nicht leisten. Hubertus Heil verwies auf das neue seit Januar geltende Gesetz zur Förderung der Einstellung von Langzeitarbeitslosen – sowohl im öffentlichen Sektor als auch in der Privatwirtschaft. Langzeitarbeitslose können jetzt für fünf Jahre angestellt werden – ohne Verpflichtung einer anschließenden Weiterbeschäftigung. Detailfragen nahmen Heil und Simona Koß mit, wollen helfen, im Nachgang Lösungen zu finden.