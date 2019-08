Kurstadt zapft Rücklage an

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Den Vereinen, die bereits in Vorleistung gegangen sind und Verträge mit Bands abgeschlossen haben, dürfte ein Stein vom Herzen fallen. Im Fall einer Absage oder einer verkleinerten Variante des Festes, das am 6. und 7. September gefeiert wird, hätten sie die Musiker trotzdem bezahlen müssen. Aber das Bangen ist jetzt vorbei.

Bürgermeister votiert dagegen

Die Stadtverordneten haben bei der außerordentlichen Sitzung am Montagabend einstimmig das Geld frei gegeben. Demnach folgte das Gremium, nur der Bürgermeister stimmte dagegen, dem Vorschlag der Fraktion Wählervereinigung 2019/FDP/Wählergruppe Inselgemeinden, das Geld aus der Rücklage der Stadt zu nehmen. Sollte der Bürgermeister aber aus kommunalrechtlichen Gründen den Beschluss beanstanden müssen, greift die zweite Lösung. Dann werden die fehlenden 27 000 Euro aus mehreren Positionen des Haushaltes entnommen.

Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) hatte 20 Produktsachkonten als Deckungsquelle aufgeführt. In seinem Vortrag operierte der Bürgermeister mit vielen Zahlen, die eher verwirrten. "Mit Zahlen kann man auch spielen, die Zahlen entsprechen nicht der Realität", widersprach Ilka Krüger, Geschäftsführerin der Bad Freienwalde Tourismus GmbH, dem Stadtoberhaupt. Lehmann wollte aufzeigen, dass 55 000 Euro fürs Fest ausreichen

2017 habe das Altstadtfest 131 000 Euro gekostet. Ihr habe die Stadt jetzt 55 000 Euro, also weniger als die Hälfte zur Verfügung gestellt. Mit der zusätzlichen Summe kommt sie nun auf 82 000 Euro, bleibe damit aber unter den Ausgaben der Vorjahre.

"Als Geschäftsführerin kann ich es nicht verantworten, die Bad Freienwalde Tourismus GmbH in die roten Zahlen zu treiben", sagte Ilka Krüger. Dies wäre passiert, wenn sie kein zusätzliches Geld gefordert, sondern wie ihre Vorgänger aus dem städtischen Unternehmen genommen hätte. Die roten Zahlen wären dann später per Zuschuss der Stadt wieder ausgeglichen worden, aber zuerst hätte die GmbH am Pranger gestanden. Um das Altstadtfest in der Qualität auf dem Niveau der vergangenen Jahre zu gestalten, seien die 27 000 Euro erforderlich, erklärte die Geschäftsführerin. Durch Nachverhandlungen mit Anbietern, sei es gelungen, die Kosten zu senken, fügte Ilka Krüger hinzu. Die Einsparungen bekommen die Besucher des Festes nicht mit.

Mahnung an Aufsichtsrat

"Warum nicht gleich so?", fragte Uwe Bahr (NCC), stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher den Bürgermeister. Hätte er die Liste gleich vorgelegt, wäre die Sondersitzung nicht erforderlich geworden.

Stadtverordnetenvorsteher Jörg Grundmann mahnte den Aufsichtsrat der Tourismus GmbH, sich künftig intensiver mit dem Wirtschaftsplan zu beschäftigen. Dann wäre der Mangel schon vorher aufgefallen. Im Aufsichtsrat sind alle Fraktionen unter dem Vorsitz des Bürgermeisters vereint. Nur die AfD-Fraktion ist nicht an Bord, weil sie den Losentscheid gegen die CDU verlor.