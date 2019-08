Paddeltraining für den runden Geburtstag

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Auch die kleinsten Empor-Kanuten haben sich mit Trainerin Anna Ulrich intensiv auf das Jubiläumsfest 70 Jahre Eberswalder SV "Empor" am Sonnabend vorbereitet. Der Verein lädt zu einer bunten Veranstaltung am Bootshaus der Stadt Eberswalde, Wassertorbrücke 3 in Eberswalde Nordend ein. Mit dabei sein wird die Wasserschutzpolizei, die Freiwillige Feuerwehr und prominente Gäste. Geboten wird ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit verschiedenen Sport- und Spielangeboten für Groß und Klein. Höhepunkte werden die Taufe des Motorbootes und ein 10er-Kanu-Rennen sein. Für einen Bootsplatz mit Paddel haben sich schon Landrat, Bürgermeister und weitere illustre Gäste angemeldet.