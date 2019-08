Kita-Knirpse meistern Siebenkampf

Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Bei der 14. Auflage des Kita- Cups der Sportjugend Uckermark hat die Hans- Christian-Andersen-Kita aus Schwedt zum zehnten Mal den Siegerpokal gewonnen. Mit 240 Punkten hatte sie einen großen Vorsprung vor der zweitplatzierten Kita Egelpfuhlfrösche Templin (221) und der Käthe-Kollwitz-Kita aus Templin (218) auf.

Die Andersen-Erzieherinnen Heike Herforth und Doreen Glaeske konnten es kaum fassen, dass sie es erneut geschafft hatten. Aber auch die Regenbogenkita-Kita aus Schwedt (Platz 4) und die Kita Gänseblümchen aus Passow (5.), die im Vorjahr pausierte, waren überglücklich über ihr Abschneiden. "Von 38 gemeldeten Kitas sind 37 gestartet. Damit verbuchen wir einen neuen Teilnehmerrekord. Die Uckerknirpse aus Warnitz mussten kurzfristig absagen. Die Weltentdecker aus Angermünde feierten ihre Premiere", erzählte Marina Schulz, Vorsitzende der Sportjugend Uckermark, die zusammen mit ihrer verlässlichen Crew einen perfekten Ablauf absicherte.

222 Paar Kinderbeine hüpften schon lange vor Wettkampfbeginn aufgeregt auf dem Gelände der Grabowschule an der Sporthalle in Prenzlau herum. Ihnen war der Drang nach Bewegung anzumerken. Nach der Begrüßung durch Sport- und Stadtprominenz gingen die vier- bis sechsjährigen Kinder an die sieben Stationen in der Sporthalle.

Einzelwertung in zwei Disziplinen

Jede Kita hatte ihre sechs sportlichsten Mädchen und Jungen mitgebracht, die sich seit Wochen in den Einrichtungen vorbereitet hatten. Ob beim Bumerang-, Schlängel- und Hindernislauf, beim Schlussweitsprung, Zielwerfen, seitlichen Überspringen eines am Boden liegenden Seils oder dem Ein-Bein-Sprung in einen Reifen, in dem die Kinder fünf Sekunden auf einem Bein ausharren mussten – überall gingen sie voller Enthusiasmus zur Sache. In zwei Disziplinen wurden die jeweils drei erstplatzierten Mädchen und Jungen extra geehrt (siehe Ergebnisübersicht).

Nach der Mittagspause – alle Einrichtungen bekamen ein Verpflegungspaket – wurde auf dem Sportplatz die große Abschlussstaffel absolviert. Drei Durchgänge waren mit so vielen Teams notwendig. Die Staffel bestand aus Einzellauf, Rückwärtslauf, Vierfüßlergang und Paarlauf. Auf den ersten Platz kam die Kneipp- Kita aus Lychen (2:53,90). Es folgten die Andersen-Kita (2:55,63) und die Geschwister-Scholl-Kita Prenzlau (2:58,48).

Bei der Siegerehrung wurden alle Einrichtungen großzügig bedacht. Das Ehrenmitglied der Sportjugend und des KSB, Cup- Moderator Joachim Kolloff, ließ es sich zum Schluss nicht nehmen, allen zu danken, die mitgewirkt hatten – sei es den Stationshelfern (Schüler der Grabowschule), dem Versorgungsteam, der Auswertungsstelle, den Unterstützern und vielen mehr.