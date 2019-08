53 Kilometer durch die Sächsische Schweiz

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Leichtathletik: Der Eisenhüttenstädter Klaus Hunger hat den 53-Kilometer-Etappenlauf durch die Sächsische Schweiz in der M 45 auf dem 24. Rang abgeschlossen. Für die 7,8 Kilometer am 1. Tag zur Festung Königsstein, einem profilierten 30-Kilometer-Lauf mit Start in Krippen sowie dem abschließenden 15-Kilometer-Lauf mit Start und Ziel in Hinterhermsdorf benötigte er 5:24:46 Stunden. Die Ziltendorferin Kerstin Genz hatte den Festungslauf als 20. in 53:29 Minuten absolviert und den Grenzlauf über 15 Kilometer in Hinterhermsdorf in 1:31:57 Stunden.