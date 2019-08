Ruderer aus Rüdersdorf fahren zur WM nach Österreich

Edgar Nemschok

Rüdersdorf (MOZ) Für Leopold Reimann geht es an diesem Wochenende auf Reisen und zu einem möglicherweise großen Abenteuer. Er fährt zu den Ruder-Weltmeisterschaften ins österreichische Linz/Ottensheim. Geplant ist, dass der 21-Jährige dort im Pararudern/Einer starten wird.

Auch Enrique Font kommt vom Rüdersdorfer Ruderverein Kalkberge und wird bei den Weltmeisterschaften starten. Der 40-Jährige kommt ursprünglich aus Uruguay und wird auch sein Land offiziell vertreten. Er hat sich seit Wochen auf dem Rüdersdorfer Kalksee auf diesen Wettkampf vorbereitet. Auch er wird im Einer an den Start gehen.

Intensives und hartes Training

"Haben Sie nur die beiden Starter in Österreich mit dabei?" Die Frage geht an den Trainer aus Rüdersdorf, Lutz Bühnert. Er ist Leiter der Abteilung Pararudern und betreut 25 Sportler. Etwas ungläubig beantwortet er die Frage und sagt: "Zeigen Sie mir einen anderen Verein aus der Region, der zwei Starter zu einer Weltmeisterschaft schicken kann." Die Frage war natürlich anders gemeint, was Bühnert dann auch versteht.

"Wir haben intensive Wochen hinter uns und sind guter Dinge, dass unsere beiden Ruderer auch gut abschneiden werden – wenn alles klappt." Was sollte denn nicht klappen? Bei Leopold Reimann gibt es einen kleinen Zusatz. Reimann ist körperlich behindert und durch einen verkürzten Oberschenkel gehandicapt. Er soll in diesem Jahr erstmals in einer anderen Schadensklasse an den Start gehen. Vorher war er Starter in der PR III, also bei Ruderern, die sehbehindert oder gar blind sind. Für ihn trotzdem ein Nachteil, denn hier sind durchaus Modellathleten am Start. Reimann hat diesbezüglich in der Beinarbeit große Nachteile. "Die Neu-Klassifizierung wird erst am Sonnabend erfolgen und im schlimmsten Fall würde es heißen: Die gesamte Vorbereitung wäre umsonst gewesen."

Ein Zufall half

Der Industriekaufmann, der mittlerweile mit seiner Freundin Lara in Bernau wohnt, ist durch einen Zufall zum Rudern gekommen. "Ein Freund hatte mir erzählt, dass es in Rüdersdorf eine solche Abteilung gibt. Schon einen Tag später stand Lutz Bühnert vor der Tür. Und wer den Lutz kennt, weiß auch, dass man ihm nichts abschlagen kann. Nach Tischtennis, Basketball und Volleyball habe ich mit dem Rudern nunmehr eine neue sportliche Heimat gefunden." Reimann war in der Vorbereitung in Ratzeburg und trainierte dort im Kreise der Nationalmannschaft in der Ruderakademie.

Bühnert für Uruguay

Und auch Bühnert bekommt bei den Titelkämpfen eine besondere Rolle. Da er nicht Nationaltrainer der deutschen Mannschaft ist, wird er für Uruguay Verantwortung übernehmen. Enrique Font ist nach einem Motorradunfall querschnittsgelähmt und suchte für sich eine neue Perspektive. In dem südamerikanischen Land ist das Pararudern wenig bekannt. "Dort gibt es auch kaum die technischen Möglichkeiten, um die sehr speziellen Boote zu bauen und dann auch einzusetzen. Enrique hat in den vergangenen Wochen viel gelernt und wir konnten seine Technik deutlich verbessern. Ich bin gespannt, wie er sich schlagen wird", sagt Bühnert. Font hat zum Beispiel 25 Stunden ausschließlich Kraft trainiert und ist auf dem Wasser 226 Kilometer gerudert. Dazu kommen noch einige Einheiten auf dem Handbike. "Als Minimalziel haben wir uns das C-Finale gesetzt", sagt Bühnert.

Für Leopold Reimann ist es eher schwierig, ein Ziel zu stecken. "Es hängt alles von der Klassifizierung ab. Wenn ich Pech habe, sind die Weltmeisterschaften am Sonnabend kurz nach 15 Uhr für mich schon beendet", sagt Leopold Reimann.