Über Brandenburger Kirchen gepeilt

Brandenburg (MOZ) Zu den deutschen Krönungsinsignien gehörte der goldene Reichsapfel. Diese Kugel versinnbildlichte einst die Weltherrschaft. Das legt nahe, dass schon mittelalterliche Kaiser um die Kugelform der Erde wussten. Doch blieben geografische Kenntnisse spärlich, was runde Landkarten im T-O-Schema belegen. Das T symbolisierte drei Gewässer (Don, Nil und Mittelmeer), die die Erde in die drei bis dato bekannten Kontinente Asien, Europa und Afrika unterteilten, alles umflossen vom Erdkreis (O) bildenden Ozean. Gemessen am damaligen geografischen Unwissen entpuppen sich Lagebeziehungen von Gotteshäusern in Brandenburg an der Havel als geradezu phänomenal. Denn nichts anderes als ein Phänomen liegt hier vor, wenn geografisch markante Punkte unseres Kontinents akkurat angepeilt werden.

Die Dom- und Havelstadt, Wiege der Mark Brandenburg, hat für ihre Größe (rund 75.000 Einwohner) eine überdurchschnittliche Dichte sakraler Bauwerke aus dem Mittelalter vorzuweisen. Nur ein Gotteshaus wurde von der Landkarte radiert, indem Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. 1722 den Abriss der ruinösen Marienkirche auf dem Marienberg befahl. Ansonsten sind alle größeren Objekte noch vorhanden: Zwei Kirchen und ein Kloster in der Altstadt, eine Kirche, eine Kapelle und ein Kloster in der Neustadt sowie eine kleine Kirche und die frühere Bischofskathedrale auf der Dominsel.

Die kleine Geo-Show beginnt hoch im Norden Europas. Im Satellitenbild von Google Maps zoome man sich dicht an das Nordkap heran, wähle sodann die Entfernungsmessfunktion und setze einen Punkt. Etwa 2.200 Kilometer südlich liegt Brandenburg an der Havel. Man bewege sich nun dort hin und zoome sich hinein, bis die Johanniskirche am altstädtischen Havelufer deutlich zu erkennen ist. Über dem Turm des bald nach 1237 entstandenen Bauwerks (der Turm wurde erst in den 1460er Jahren errichtet) setze man nun den zweiten Punkt. Es entsteht eine Verbindungslinie, die die Erdkrümmung mit einberechnet. Siehe da! - Die Linie von und zum Nordkap verläuft mitten durch die Sankt-Gotthardtkirche (Altstadt), deren aus Feldsteinen gemauerter westlicher Teil aus den Gründerjahren der Mark (Mitte 12. Jahrhundert) stammen soll.

Auf gleiche Weise verfahre man mit dem Bosporus. Dort bietet sich die monumentale Hagia Sophia in Istanbul an, über der man einen Messpunkt setze und dann auf dem Brandenburger Marienberg, wo einst die Marienkirche stand, deren Existenz ab 1166 belegt ist. An ihrer Stelle erhebt sich heute ein begrünter und runder Trinkwasserhochbehälter. Auf der entstehenden Bosporus-Linie liegt die neustädtische Katharinenkirche, die laut Quellenlage wohl Ende des 12. Jahrhunderts gebaut wurde.

Eine weitere markante Stelle am Rande des Kontinents ist das Kap Finisterre (Kap am Ende der Welt). Es ist der westlichste Zipfel Spaniens. Dort den einen Messpunkt gesetzt und den anderen über dem westlichen Bereich des Doms zu Brandenburg (Grundsteinlegung 1165) liegt auf der Kap-Finisterre-Linie die Nikolaikirche der Altstadt, die seit 1173 belegt ist.

Bei keiner der sich durch die gewählten Platzierungen der Gotteshäuser ergebenen Peilrichtungen kann eine Absicht unterstellt werden. Denn das würde bedeuten, dass die Bauherren in der Lage waren, sehr weit über den geografischen Horizont ihrer Zeit zu blicken. Freilich fehlten dafür die Mittel. Zumindest ist keins bekannt geworden, das andere Schlussfolgerungen zulässt. Indes lässt sich die Brandenburger Geo-Show sogar noch fortsetzen. Allerdings in Sachen heilige Stätten.

Die Bosporus-Linie von Marien- und Katharinenkirche peilt, wie dargelegt, Istanbaul (heute Konstaninopel) mit der Hagia Sophia an - in ganz alten Zeiten ein bedeutendes Pilgerziel der gesamten Christenheit. Ein heute noch besonders populäres Ziel befindet sich im westspanischen Galicien. Die Kathedrale von Santiago de Compostela ist etwa 60 Kilometer Luftlinie vom Kap Finisterre entfernt, befindet sich aber nicht auf der Linie mit Dom und Nikolaikirche. Diese Kathedrale erreicht eine alternative Linie - vom Dom über die Johanniskirche.

Für eine Linie von und nach Jerusalem, wo sich heilige Stätten dreier Weltreligionen befinden, müsste der Punkt leicht links neben dem Trinkwasserhochbehälter auf dem Marienberg gesetzt werden. Sodann wäre der Chorbereich der Johanniskirche mit drauf auf der Linie. Zugegeben, das ist nicht wirklich präzise!

100-prozentig präzise ist dagegen das, was auf einer Linie von der Marienkirche, über die Johanniskirche und das neustädtische Paulikloster (bis 1286 markgräflicher Hof, dann Kloster, heute Archäologisches Landesmuseum) angepeilt werden kann: Mekka, die für Muslime heiligste Stätte auf der Arabischen Halbinsel. Das lässt das Brandenburger Phänomen durchaus multikulturell bzw. interreligiös erscheinen.

Bei der Vielzahl der Linien darf eine natürlich nicht fehlen, die zum Heiligen Vater in Rom (Vatikan). Diese ergibt sich tatsächlich: von der Johanniskirche über die kleine, etwa um 1320 errichtete Jakobskapelle, die sich etwa 400 Meter vor dem Steintor der Neustadt befindet.

Auch in nördliche Richtung existiert eine Pilgerstätte von Rang und Namen. Dabei handelt es sich um den Nidarosdom zu Trondheim in Norwegen, wo der heilige Olaf begraben ist. Dorthin von St. Nikolai in Brandenburgs Altstadt eine Linie gezogen, verläuft diese über den Marienberg, haarscharf rechts an der Kuppe des Trinkwasserhochbehälters vorbei. Zudem geht es auf der Nordkap-Linie von der Johanniskirche über St. Gotthardt mitten durch die Jaromarsburg auf Kap Arkona (Rügen). Immerhin war das vom 9. bis 12. Jahrhundert eine slawische Kultstätte, in der ein vierköpfiger Götze namens Svantevit angebetet wurde.

In Brandenburg sollen die Slawen einen dreiköpfigen Götzen angebetet haben - gemeinhin Triglaw genannt. Dass ausgerechnet dieser den christlichen Brandenburger Bauherren den Blick weit über den Horizont verschafft haben könnte, ist äußerst zweifelhaft. Überliefert ist indes, dass Triglaw noch 1526 in einer Seitenkapelle der Marienkirche auf dem Marienberg gestanden haben soll, bis ihn der gestürzte König von Dänemark, Schweden und Norwegen, Christian II., mit auf den Weg gegeben worden sein soll. Diese Überlieferung gibt sogar Fontane in seinem Brandenburg-Wanderungsband "Havelland" wieder.