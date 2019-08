Stadtverwaltung gegen Residenzpflicht für eigene Beschäftigte

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Wohnsitz spielt bei Bewerbungsverfahren und Neueinstellungen für die Stadtverwaltung keine Rolle. Das stellte Stadtsprecher Uwe Meier klar, nachdem die SPD-Stadtverordnete Brigitte Rieger-Jähner vor einigen Tagen eine Residenzpflicht für Verwaltungsmitarbeiter ins Gespräch gebracht hatte. Sie plädierte im Rahmen eine Debatte für mehr kommunalen Klimaschutz dafür, "bei gleicher Qualifikation denen den Vorzug zu geben, die auch in Frankfurt bleiben beziehungsweise herziehen wollen". Denn das sei – so die frühere Leiterin des Museums Junge Kunst – auch gut für das Klima.

Zahlen der Stadtverwaltung zeigen: Die meisten Mitarbeiter sind ohnehin Frankfurter. Von insgesamt 914 Beschäftigten haben 563 in der Stadt ihren Wohnsitz, die Ortsteile eingeschlossen. Das entspricht einer Quote von 61,6 Prozent. Vor einer Wohnsitzauflage bei Neueinstellungen hält die Verwaltung nichts. "Eine Änderung dieser Verfahrensweise würde nach Einschätzung des verantwortlichen Fachamtes die Menge an Bewerbungen in einem Maße verhindern, das dies die Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung in Frage stellt", so Uwe Meier. Doch nicht nur aus diesem Grund werde eine solche Verpflichtung nicht Betracht gezogen. "Sondern auch, weil die Stadt Frankfurt zwar sehr an weiterem Zuzug von Menschen interessiert ist und dafür wirbt, aber ausschließlich auf freiwilliger Basis. Ein Zwang für Stadtbeschäftigte, ihren Wohnsitz in der Stadt zu nehmen, widerspräche in eklatanter Weise dem Geiste interkommunaler Zusammenarbeit und Partnerschaft mit den benachbarten Landkreisen", erklärt Meier. Die Umsetzung einer solchen Richtlinie würde nicht nur die weitere Personalsuche der Stadt vor schier unlösbare Aufgaben stellen und einen großen Teil der aktuellen Belegschaft "ungerechtfertigt ins Unrecht setzen. Sie hätte gewiss auch eine Gegenreaktion zur Folge, deren Effekt alles andere als positiv für Frankfurt wäre. Schließlich gibt es auch eine vierstellige Zahl täglicher Auspendler."